Тука назвал число жителей ОРДЛО, подавших заявки на получение паспорта РФ10.07.2019 22:35
Действия России в Украине четко отработанные в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ... подробнее →
Тяжелое одеяло может повысить качество сна10.07.2019 22:13
Эксперты утверждают, что повышенный вес одеяла прямо влияет на ощущение релаксации и качество сна. Вес этого предмета достигает 14 кг, но подобные одеяла рождают ощущения безопасности и покоя. А ... подробнее →
Колонна губернатора Донетчины попала под обстрел под Мариуполем, есть погибший10.07.2019 21:30
Под Мариуполем сегодня, 10 июля, в автомобиль одного из подразделений Объединенных сил попала ракета. По информации штаба ООС , около 15 часов в районе южной окраины Гранитного из ПТРК ... подробнее →
Максим Виторган уже нашел замену экс-супруге Ксении Собчак - такого никто не ожидал10.07.2019 21:06
У актера Максима Виторгана появилась новая возлюбленная. В избранницы бывшего мужа Ксении Собчак записали актрису Нино Нинидзе. Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак впервые появился ... подробнее →
Законопроект о «дематюкации» вернули Богомолец10.07.2019 20:47
Нардеп сама предложила комитету забрать законопроект, чтобы «учесть в нем замечания главного научно-юридического управления». Комитет по вопросам свободы слова и информационной ... подробнее →
Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам10.07.2019 20:33
Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что интернет будет проведен даже в самых далеких селах О такой революционной реформе в правительстве ... подробнее →
Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле10.07.2019 20:12
Все владельцы собак точно наблюдали, как их собаки спят, и наверняка слышали, как они взвизгивали или забавно вздрагивали лапами. Так что же снится собакам? Невозможно точно знать, что снится ... подробнее →
Закупка истребителей F-16: Украина приступает к масштабной модернизации Воздушных сил – США10.07.2019 20:00
Сегодня из сообщения американского эксперта, президента исследовательской организации Jamestown Foundation Глена Говарда стало известно, что украинское государство может закупить у Соединенных Штатов ... подробнее →
Доллар и евро рекордно подешевели: сколько стоит валюта в Украине10.07.2019 19:48
После того, как во вторник, 9 июля, официальный курс гривни к доллару был установлен на уровне 25,60 UAH/USD, к среде, 10 июля, американская валюта подешевела еще ... подробнее →
Политолог: все идет к тому, что мы получим первый в истории практически безопозиционный парламент10.07.2019 19:30
Если оценивать публичные заявления лидеров партий, которые преодолевают 5% барьер, то гипотетически не получается моно-коалиция, потому о готовности объединиться с президентской «Слугой ... подробнее →
Скандал с каналом NewsOne: Зеленский пригрозил Медведчуку10.07.2019 19:16
От президента Украины Владимира Зеленского поступило заявление касательно телеканала NewsOne, который принадлежит Виктору Медведчуку. Так, по мнению Владимира Зеленского, в период войны ... подробнее →
Зеленский нанес мощный удар по мафии, появилось обращение: «Надеялись, что их не вспомнят»10.07.2019 18:49
Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на чиновничий произвол в Борисполе Об этом рассказал журналист и кандидат в депутаты Александр Дубинский. В своем обращении на ... подробнее →
Ударной волной едва не выбило стекла: Докучаевск содрогнулся от мощного взрыва10.07.2019 18:30
В неподконтрольном Украине Докучаевске 10 июля прогремел мощный взрыв, шум от которого был слышен в самых отдаленных районнах города. Об этом сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer, ... подробнее →
Медведчук и Бойко снова поехали на поклон в Россию10.07.2019 18:15
Как сообщает пропагандистский ресурс РИА «Новости», 8 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с украинскими политиками - лидером «Оппозиционной платформы ... подробнее →
Правительство порадовало учителей обещанием повысить оклад до 70%10.07.2019 18:00
Кабмин намерен принять решение вернуть десятипроцентную надбавку воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях, а уже с начала следующего года повысить зарплаты учителям ... подробнее →
Хватит на сто лет: в Чернобыле ввели в эксплуатацию новый саркофаг10.07.2019 17:47
ЕС передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице представительства ЕС в ... подробнее →
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