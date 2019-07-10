Тука назвал число жителей ОРДЛО, подавших заявки на получение паспорта РФ10.07.2019 22:35
Действия России в Украине четко отработанные в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ... подробнее →
Тяжелое одеяло может повысить качество сна10.07.2019 22:13
Эксперты утверждают, что повышенный вес одеяла прямо влияет на ощущение релаксации и качество сна. Вес этого предмета достигает 14 кг, но подобные одеяла рождают ощущения безопасности и покоя. А ... подробнее →
Колонна губернатора Донетчины попала под обстрел под Мариуполем, есть погибший10.07.2019 21:30
Под Мариуполем сегодня, 10 июля, в автомобиль одного из подразделений Объединенных сил попала ракета. По информации штаба ООС , около 15 часов в районе южной окраины Гранитного из ПТРК ... подробнее →
Максим Виторган уже нашел замену экс-супруге Ксении Собчак - такого никто не ожидал10.07.2019 21:06
У актера Максима Виторгана появилась новая возлюбленная. В избранницы бывшего мужа Ксении Собчак записали актрису Нино Нинидзе. Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак впервые появился ... подробнее →
Законопроект о «дематюкации» вернули Богомолец10.07.2019 20:47
Нардеп сама предложила комитету забрать законопроект, чтобы «учесть в нем замечания главного научно-юридического управления». Комитет по вопросам свободы слова и информационной ... подробнее →
Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам10.07.2019 20:33
Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что интернет будет проведен даже в самых далеких селах О такой революционной реформе в правительстве ... подробнее →
Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле10.07.2019 20:12
Все владельцы собак точно наблюдали, как их собаки спят, и наверняка слышали, как они взвизгивали или забавно вздрагивали лапами. Так что же снится собакам? Невозможно точно знать, что снится ... подробнее →
Закупка истребителей F-16: Украина приступает к масштабной модернизации Воздушных сил – США10.07.2019 20:00
Сегодня из сообщения американского эксперта, президента исследовательской организации Jamestown Foundation Глена Говарда стало известно, что украинское государство может закупить у Соединенных Штатов ... подробнее →
Доллар и евро рекордно подешевели: сколько стоит валюта в Украине10.07.2019 19:48
После того, как во вторник, 9 июля, официальный курс гривни к доллару был установлен на уровне 25,60 UAH/USD, к среде, 10 июля, американская валюта подешевела еще ... подробнее →
Политолог: все идет к тому, что мы получим первый в истории практически безопозиционный парламент10.07.2019 19:30
Если оценивать публичные заявления лидеров партий, которые преодолевают 5% барьер, то гипотетически не получается моно-коалиция, потому о готовности объединиться с президентской «Слугой ... подробнее →
Скандал с каналом NewsOne: Зеленский пригрозил Медведчуку10.07.2019 19:16
От президента Украины Владимира Зеленского поступило заявление касательно телеканала NewsOne, который принадлежит Виктору Медведчуку. Так, по мнению Владимира Зеленского, в период войны ... подробнее →
Зеленский нанес мощный удар по мафии, появилось обращение: «Надеялись, что их не вспомнят»10.07.2019 18:49
Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на чиновничий произвол в Борисполе Об этом рассказал журналист и кандидат в депутаты Александр Дубинский. В своем обращении на ... подробнее →
Ударной волной едва не выбило стекла: Докучаевск содрогнулся от мощного взрыва10.07.2019 18:30
В неподконтрольном Украине Докучаевске 10 июля прогремел мощный взрыв, шум от которого был слышен в самых отдаленных районнах города. Об этом сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer, ... подробнее →
Медведчук и Бойко снова поехали на поклон в Россию10.07.2019 18:15
Как сообщает пропагандистский ресурс РИА «Новости», 8 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с украинскими политиками - лидером «Оппозиционной платформы ... подробнее →
Правительство порадовало учителей обещанием повысить оклад до 70%10.07.2019 18:00
Кабмин намерен принять решение вернуть десятипроцентную надбавку воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях, а уже с начала следующего года повысить зарплаты учителям ... подробнее →
Хватит на сто лет: в Чернобыле ввели в эксплуатацию новый саркофаг10.07.2019 17:47
ЕС передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице представительства ЕС в ... подробнее →
- КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили 14:00
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
- На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС 09:20
- Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ09:01
- Выпускники ОРДО получили дипломы российского образца08:39
- Многие жители неподконтрольного Донбасса чувствуют себя украинцами, – представитель ООН07:00
- Спасатели помогли более 800 мирным гражданам при пересечении донбасской линии разграничения22:18
- В поисках мира для Донбасса: эксперты дали прогнозы21:38
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?” 20:40
- КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили 14:00
- Украина вышла в лидеры "мусорного рейтинга"13:40
- Дело сожженной в Запорожье девушки получило неожиданный поворот 13:20
- Уверен на 90%: Порошенко сделал заявление о возвращении украинских моряков13:00
- Жизнь Зеленского оказалась под угрозой, в деле замешаны известные политики12:42
- Украинцев ждет "осенний" рост цен: эксперты дали прогноз12:19
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя11:40
- Российские спецслужбы хотели обезводить и отравить Харьков: готовился масштабный теракт11:20
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя11:40
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- Названо опасное последствие отказа от мясных продуктов22:00
- Летняя подработка студентов: Как можно трудоустроиться и какая положена зарплата21:20
- В Киеве иностранец едва не умер от голода21:00
- Нейробиологи выявили связь между голодом и памятью08:40
- Медики назвали причины ранней седины08:00
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено