Тука назвал число жителей ОРДЛО, подавших заявки на получение паспорта РФ

10.07.2019 22:35

Действия России в Украине четко отработанные в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ... подробнее →

Тяжелое одеяло может повысить качество сна

10.07.2019 22:13

Эксперты утверждают, что повышенный вес одеяла прямо влияет на ощущение релаксации и качество сна. Вес этого предмета достигает 14 кг, но подобные одеяла рождают ощущения безопасности и покоя. А ... подробнее →

Колонна губернатора Донетчины попала под обстрел под Мариуполем, есть погибший

10.07.2019 21:30

Под Мариуполем сегодня, 10 июля, в автомобиль одного из подразделений Объединенных сил попала ракета. По информации штаба  ООС , около 15 часов в районе южной окраины Гранитного из ПТРК ... подробнее →

Максим Виторган уже нашел замену экс-супруге Ксении Собчак - такого никто не ожидал

10.07.2019 21:06

У актера Максима Виторгана появилась новая возлюбленная. В избранницы бывшего мужа Ксении Собчак записали актрису Нино Нинидзе. Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак впервые появился ... подробнее →

Законопроект о «дематюкации» вернули Богомолец

10.07.2019 20:47

Нардеп сама предложила комитету забрать законопроект, чтобы «учесть в нем замечания главного научно-юридического управления». Комитет по вопросам свободы слова и информационной ... подробнее →

Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам

10.07.2019 20:33

Заместитель руководителя  офиса президента  Украины Алексей Гончарук заявил, что интернет будет проведен даже в самых далеких селах О такой революционной реформе в правительстве ... подробнее →

Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле

10.07.2019 20:12

Все владельцы собак точно наблюдали, как их собаки спят, и наверняка слышали, как они взвизгивали или забавно вздрагивали лапами. Так что же снится собакам? Невозможно точно знать, что снится ... подробнее →

Закупка истребителей F-16: Украина приступает к масштабной модернизации Воздушных сил – США

10.07.2019 20:00

Сегодня из сообщения американского эксперта, президента исследовательской организации Jamestown Foundation Глена Говарда стало известно, что украинское государство может закупить у Соединенных Штатов ... подробнее →

Доллар и евро рекордно подешевели: сколько стоит валюта в Украине

10.07.2019 19:48

После того, как во вторник, 9 июля, официальный курс гривни к доллару был установлен на уровне 25,60 UAH/USD, к среде, 10 июля, американская валюта подешевела еще ... подробнее →

Политолог: все идет к тому, что мы получим первый в истории практически безопозиционный парламент

10.07.2019 19:30

Если оценивать публичные заявления лидеров партий, которые преодолевают 5% барьер, то гипотетически не получается моно-коалиция, потому о готовности объединиться с президентской «Слугой ... подробнее →

Скандал с каналом NewsOne: Зеленский пригрозил Медведчуку

10.07.2019 19:16

​От президента Украины Владимира Зеленского поступило заявление касательно телеканала NewsOne, который принадлежит Виктору Медведчуку. Так, по мнению Владимира Зеленского, в период войны ... подробнее →

Зеленский нанес мощный удар по мафии, появилось обращение: «Надеялись, что их не вспомнят»

10.07.2019 18:49

Президент Украины  Владимир Зеленский  жестко отреагировал на чиновничий произвол в Борисполе Об этом рассказал журналист и кандидат в депутаты Александр Дубинский. В своем обращении на ... подробнее →

Ударной волной едва не выбило стекла: Докучаевск содрогнулся от мощного взрыва

10.07.2019 18:30

В неподконтрольном Украине Докучаевске 10 июля прогремел мощный взрыв, шум от которого был слышен в самых отдаленных районнах города. Об этом сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer, ... подробнее →

Медведчук и Бойко снова поехали на поклон в Россию

10.07.2019 18:15

Как сообщает пропагандистский ресурс РИА «Новости», 8 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с украинскими политиками - лидером «Оппозиционной платформы ... подробнее →

Правительство порадовало учителей обещанием повысить оклад до 70%

10.07.2019 18:00

Кабмин намерен принять решение вернуть десятипроцентную надбавку воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях, а уже с начала следующего года повысить  зарплаты учителям ... подробнее →

Хватит на сто лет: в Чернобыле ввели в эксплуатацию новый саркофаг

10.07.2019 17:47

ЕС передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице представительства ЕС в ... подробнее →

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