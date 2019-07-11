Продукты, которые можно есть перед сном11.07.2019 22:12
В течение многих лет диетологи запрещали ужинать после шести вечера. Однако со временем ученые пришли к выводу, что правильный перекус на ночь не только не вреден, но даже полезен: благодаря ему ... подробнее →
Зеленский и Путин договорились: первые подробности исторического разговора11.07.2019 21:38
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Сообщается, что президентам удалось прийти к соглашению О телефонной беседе президентов Украины и России рассказал ... подробнее →
«Пипец, в Горловке все дрожит, как в тракторе. Работают из запрещенного калибра. Так сильно и страшно», - местные жители11.07.2019 21:25
Свидетели происходящего утверждают, что обстрел оккупированного боевиками «Донецкой народной республики» города Горловки продолжается со вчерашнего вечера, 10 июля. Началось все примерно ... подробнее →
Для Ангелы Меркель изменили процедуру официальных встреч11.07.2019 21:03
Из-за недавних неловких ситуаций, связанных с самочувствием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в протокол церемонии официальной встречи внесли изменения. Об этом сообщает «Укринформ». В ... подробнее →
Рада в очередной раз оставила Климкина на должности министра иностранных дел11.07.2019 20:40
Верховная Рада на заседании в четверг, 11 июля, не смогла уволить с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначила его преемником Вадима Пристайко, передает Корреспондент . ... подробнее →
Зеленский уволил очередного начальника СБУ11.07.2019 20:20
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олега Аркуша с должности начальника Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Кировоградствкой области. Об этом сообщает ... подробнее →
Правительство планирует вернуть 10% надбавки воспитателям и повысить зарплату учителям11.07.2019 20:02
В Кабмине пообещали вернуть воспитателям 10% надбавки к зарплате. Также планируется с 2020 года повысить на 20-70% зарплаты учителям школьным учителям. "Сегодня мы ликвидируем ту ... подробнее →
Владимир Путин даст ответ о переговорах по Донбассу после выборов в Раду11.07.2019 19:30
Президент Российской Федерации Владимир Путин даст ответ на предложение Владимира Зеленского о переговорах по Донбассу только после досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом он сообщил журналистам на встрече с президентом Боливии Эво Моралесом. Ранее ... подробнее →
Суп может быть вреден для здоровья11.07.2019 19:15
Суп — легкое и полезное блюдо. Однако стоит помнить, что при некоторых заболеваниях суп может быть вреден для здоровья. Суп из жирного мяса. Данное блюдо, как и супы из жирной рыбы, ... подробнее →
Правительство требует от Нафтогаза снижения цены на газ в июле11.07.2019 19:00
НАК Нафтогаз Украины согласно поручению премьер-министра Владимира Гройсмана должен в июле снизить цену природного газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает ... подробнее →
Родители будут сами решать, перейдут ли их дети в следующий класс11.07.2019 18:40
Поколение нынешних бабушек считает самым ужасным в их школьные годы было остаться на повторный курс обучения. "Второгодники" не успевали по основным предметам и часто имели ... подробнее →
Парламент Украины принял законопроект о химической кастрации педофилов11.07.2019 18:23
Депутаты Верховной Рады поддержали в целом законопроект под номером 6449 об ответственности за педофилию. Такое заявление сделал спикер Андрей Парубий. Во время внеочередного заседания парламента ... подробнее →
Скандал вокруг НБУ набирает обороты: не только купюра в 1000 грн11.07.2019 17:50
НБУ попал в новый скандал с нарушением авторских прав На громком скандале с использованием пиратского шрифта в новой банкноте в тысячу гривен все не закончилась. Позже появилось ... подробнее →
Экологическая катастрофа! Туристы массово бегут с курортов Крыма. ВИДЕО11.07.2019 17:35
Туристы начали уезжать с курортов оккупированного Крыма из-за экологического бедствия. Так, в Керчи стало невозможно отдыхать из-за сильного запаха канализации возле моря. Об этом сообщает "Керчь.ФМ". По Нимфейской дороге от горпляжа вдоль обводного ... подробнее →
В Персидском заливе произошел инцидент с кораблями ВМС Ирана и британским танкером11.07.2019 17:15
Пять военных кораблей ВМС Ирана пытались остановить нефтяной танкер, принадлежащий Вritish Heritage в Персидском заливе, передает CNN. Сообщается, что танкер переходил из Персидского залива в Ормузский пролив, когда к нему подплыли военные корабли с ... подробнее →
Медики рассказали о скрытой опасности арбузов11.07.2019 17:00
Покупать и употреблять этот продукт еще слишком рано. На рынках и в магазинах уже появились первые арбузы. Эти ягоды манят своей сочной мякотью и свежим ароматом. Однако в начале июля арбузы таят ... подробнее →
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