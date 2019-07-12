Сегодня, 12 июля, в Мариуполе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш вручил ключи от 68 квартир переселенцам. Квартиры были приобретены по ... подробнее →

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил и вчерашние телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Меньшов заявил, что может теперь только мечтать об Украине. Запрет на въезд в украинское государства пособник боевиков "ДНР/ЛНР" сравнил с "жестокой болезнью". Тирадой в адрес Украины режиссер ... подробнее →

Смерть является единственным опытом, который в конечном итоге постигается абсолютно всеми людьми на Земле. Это обстоятельство порождает совершенно особое отношение и интерес к феномену окончания ... подробнее →

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что СБУ не разрешила нардепу Надежде Савченко пересекать линию разграничения в Донбассе в ... подробнее →

В районе оккупированной Горловки ночью 11 июля наблюдалось серьезное обострение. Террористы несут потери в результате мощных "ответок" ВСУ. В Сети местные жители делятся жуткими кадрами боев под ... подробнее →

Военнослужащий, пострадавший в результате обстрела автоколонны под поселком Гранитное в Донецкой области 10 июля, скончался после госпитализации. Как сообщил в своем Twitter общественный деятель ... подробнее →

За январь-май 2019 года в Одесской области обнаружили 138 проституток. По этому показателю регион оказался первым в Украине. При этом, меньше всего их обнаружили в Житомирской области - одно лицо. ... подробнее →

Приближается 2020 год, а значит, мы на пороге нового 12-летнего цикла, который открывает полноправная хозяйка наступающего года Белая Металлическая Крыса, пишет cluber. Наступление нового года ... подробнее →

Бойцы Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию на Донбассе, ликвидировав САУ 2С1 «Гвоздика» российского производства вместе с экипажем незаконных вооруженных формирований. В ... подробнее →

Как стало известно в пятницу, 12 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало Луценко на допрос в связи с принятием процессуального решения о передаче дела в отношении участника ... подробнее →

24 года заключения: Итальянский суд вынес приговор украинскому военному 12.07.2019 17:28 Суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения. Об этом сегодня 12, июля, на своей сртанице в Facebook сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ... подробнее →

Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование 12.07.2019 16:43 Компания мобильного оператора Vodafone передала в Донецк оборудование для повышения качества связи на неподконтрольной Украине территории. Об этом заявили сегодня, 12 июля, в так называемом ... подробнее →