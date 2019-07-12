Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?

12.07.2019 22:37

Смерть является единственным опытом, который в конечном итоге постигается абсолютно всеми людьми на Земле. Это обстоятельство порождает совершенно особое отношение и интерес к феномену окончания ... подробнее →

Друг боевиков "ДНР" Меньшов поплакался на пропагандистском телемосте: "Я так люблю Киев, а меня туда не пускают"

12.07.2019 22:10

Меньшов заявил, что может теперь только мечтать об Украине. Запрет на въезд в украинское государства пособник боевиков "ДНР/ЛНР" сравнил с "жестокой болезнью". Тирадой в адрес Украины режиссер ... подробнее →

Путин собрал Совбез, где обсудил телефонный разговор с Зеленским

12.07.2019 21:48

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил и вчерашние телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев

12.07.2019 21:23

Сегодня, 12 июля, в Мариуполе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш вручил ключи от 68 квартир переселенцам. Квартиры были приобретены по ... подробнее →

В полиции подсчитали, сколько проституток работают в разных областях Украины

12.07.2019 20:58

За январь-май 2019 года в Одесской области обнаружили 138 проституток. По этому показателю регион оказался первым в Украине. При этом, меньше всего их обнаружили в Житомирской области - одно лицо. ... подробнее →

Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался

12.07.2019 20:30

Военнослужащий, пострадавший в результате обстрела автоколонны под поселком Гранитное в Донецкой области 10 июля, скончался после госпитализации. Как сообщил в своем Twitter общественный деятель ... подробнее →

ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х

12.07.2019 19:58

В районе оккупированной Горловки ночью 11 июля наблюдалось серьезное обострение. Террористы несут потери в результате мощных "ответок" ВСУ. В Сети местные жители делятся жуткими кадрами боев под ... подробнее →

СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО

12.07.2019 19:26

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что СБУ не разрешила нардепу Надежде Савченко пересекать линию разграничения в Донбассе в ... подробнее →

Луценко вызвали на допрос, появилось срочное заявление: что известно на данный момент

12.07.2019 19:01

Как стало известно в пятницу, 12 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало Луценко на допрос в связи с принятием процессуального решения о передаче дела в отношении участника ... подробнее →

«Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома

12.07.2019 18:36

Бойцы Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию на Донбассе, ликвидировав САУ 2С1 «Гвоздика» российского производства вместе с экипажем незаконных вооруженных формирований. В ... подробнее →

Порошенко усмотрел "руку Кремля" в идее Зеленского с люстрацией

12.07.2019 18:10

Инициатива Зеленского "инспирирована антиукраинскими силами" и является "доказательством неприкрытого пророссийского реванша", считает экс-президент. Экс-президент Украины Петр Порошенко критически ... подробнее →

Самый точный гороскоп на 2020 год

12.07.2019 17:46

Приближается 2020 год, а значит, мы на пороге нового 12-летнего цикла, который открывает полноправная хозяйка наступающего года Белая Металлическая Крыса, пишет cluber. Наступление нового года ... подробнее →

24 года заключения: Итальянский суд вынес приговор украинскому военному

12.07.2019 17:28

Суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения. Об этом сегодня 12, июля, на своей сртанице в Facebook сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ... подробнее →

Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО

12.07.2019 17:08

Бойцы ООС на Донбассе на передовых позициях Светлодарской дуги на временно оккупированном Донбассе успешно ликвидировали беспилотник (БПЛА) террористов. Украинские бойцы "Азова" сбили вражеский ... подробнее →

Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование

12.07.2019 16:43

Компания мобильного оператора Vodafone передала в Донецк оборудование для повышения качества связи на неподконтрольной Украине территории. Об этом заявили сегодня, 12 июля, в так называемом ... подробнее →

Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"

12.07.2019 16:32

Наместник Киево-Печерской лавры — о расколе в новой церкви и скандале с Филаретом, об автокефалии УПЦ и открытии украинских приходов за границей, а также о том, как сам принимает решения и о ... подробнее →

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