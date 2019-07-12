Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?12.07.2019 22:37
Смерть является единственным опытом, который в конечном итоге постигается абсолютно всеми людьми на Земле. Это обстоятельство порождает совершенно особое отношение и интерес к феномену окончания ... подробнее →
Друг боевиков "ДНР" Меньшов поплакался на пропагандистском телемосте: "Я так люблю Киев, а меня туда не пускают"12.07.2019 22:10
Меньшов заявил, что может теперь только мечтать об Украине. Запрет на въезд в украинское государства пособник боевиков "ДНР/ЛНР" сравнил с "жестокой болезнью". Тирадой в адрес Украины режиссер ... подробнее →
Путин собрал Совбез, где обсудил телефонный разговор с Зеленским12.07.2019 21:48
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил и вчерашние телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →
Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев12.07.2019 21:23
Сегодня, 12 июля, в Мариуполе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш вручил ключи от 68 квартир переселенцам. Квартиры были приобретены по ... подробнее →
В полиции подсчитали, сколько проституток работают в разных областях Украины12.07.2019 20:58
За январь-май 2019 года в Одесской области обнаружили 138 проституток. По этому показателю регион оказался первым в Украине. При этом, меньше всего их обнаружили в Житомирской области - одно лицо. ... подробнее →
Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался12.07.2019 20:30
Военнослужащий, пострадавший в результате обстрела автоколонны под поселком Гранитное в Донецкой области 10 июля, скончался после госпитализации. Как сообщил в своем Twitter общественный деятель ... подробнее →
ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х12.07.2019 19:58
В районе оккупированной Горловки ночью 11 июля наблюдалось серьезное обострение. Террористы несут потери в результате мощных "ответок" ВСУ. В Сети местные жители делятся жуткими кадрами боев под ... подробнее →
СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО12.07.2019 19:26
Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что СБУ не разрешила нардепу Надежде Савченко пересекать линию разграничения в Донбассе в ... подробнее →
Луценко вызвали на допрос, появилось срочное заявление: что известно на данный момент12.07.2019 19:01
Как стало известно в пятницу, 12 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало Луценко на допрос в связи с принятием процессуального решения о передаче дела в отношении участника ... подробнее →
«Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома12.07.2019 18:36
Бойцы Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию на Донбассе, ликвидировав САУ 2С1 «Гвоздика» российского производства вместе с экипажем незаконных вооруженных формирований. В ... подробнее →
Порошенко усмотрел "руку Кремля" в идее Зеленского с люстрацией12.07.2019 18:10
Инициатива Зеленского "инспирирована антиукраинскими силами" и является "доказательством неприкрытого пророссийского реванша", считает экс-президент. Экс-президент Украины Петр Порошенко критически ... подробнее →
Самый точный гороскоп на 2020 год12.07.2019 17:46
Приближается 2020 год, а значит, мы на пороге нового 12-летнего цикла, который открывает полноправная хозяйка наступающего года Белая Металлическая Крыса, пишет cluber. Наступление нового года ... подробнее →
24 года заключения: Итальянский суд вынес приговор украинскому военному12.07.2019 17:28
Суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения. Об этом сегодня 12, июля, на своей сртанице в Facebook сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ... подробнее →
Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО12.07.2019 17:08
Бойцы ООС на Донбассе на передовых позициях Светлодарской дуги на временно оккупированном Донбассе успешно ликвидировали беспилотник (БПЛА) террористов. Украинские бойцы "Азова" сбили вражеский ... подробнее →
Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование12.07.2019 16:43
Компания мобильного оператора Vodafone передала в Донецк оборудование для повышения качества связи на неподконтрольной Украине территории. Об этом заявили сегодня, 12 июля, в так называемом ... подробнее →
Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"12.07.2019 16:32
Наместник Киево-Печерской лавры — о расколе в новой церкви и скандале с Филаретом, об автокефалии УПЦ и открытии украинских приходов за границей, а также о том, как сам принимает решения и о ... подробнее →
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