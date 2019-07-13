Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака13.07.2019 22:44
Астрологический прогноз на 14 июля для всех знаков зодиака. Гороскоп на завтра, 14 июля 2019 года, говорит о том, что Близнецам необходимо больше времени посвятить семье, а Стрельцов ждут приятных ... подробнее →
Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества13.07.2019 22:19
Британские журналисты, основываясь на библейских предсказаниях , прогнозируют новый апокалипсис Статья с таким смелым предположением появилась в издании Daily Express. Известно, что ... подробнее →
В Карпатах выпал летний снег: опубликовано видео13.07.2019 22:00
В румынских Карпатах выпал летний снег. Об этом 12 июля сообщил интернет-ресурс Mukachevo.net. Очевидцы поделились видеороликом, снятым на вершине горы Ому, высота которой — ... подробнее →
На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств13.07.2019 21:40
Мужчина купил лекарства в Мариуполе и собирался доставить в Донецк. Именно там препараты закупали у него оптом. В районе проведения операции Объединенных сил пограничники задержали мужчину, который ... подробнее →
Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать13.07.2019 21:20
Кабмин утвердил особый порядок. Кабинет министров на своем заседании 22 мая внес изменения в Порядок проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных ... подробнее →
Ученые рассказали, какой будет погода в крупных городах мира через 30 лет13.07.2019 21:00
Специалисты Высшей технической школы Цюриха провели масштабную работу на тему изменения климата. Исследование показало, как изменится климат крупных городов мира в течение следующих 30 лет. ... подробнее →
Разумков: Единственным государственным языком является украинский13.07.2019 20:38
Глава политической силы «Слуга народа» Дмитрий Разумков поделился своим мнением относительно функционирования украинского языка в нашей стране. Так пишет ... подробнее →
Цены, зарплаты, пенсии: что изменилось за неделю13.07.2019 20:20
Учимся правильно рассчитывать пенсионные выплаты. Как правильно сдавать в аренду жилье? Насколько выросла средняя зарплата? Почему дешевеет бензин? Читайте обзор главных экономических новостей ... подробнее →
День рождения Олега Сенцова: Зеленский поразил заявлением, «скоро сможете вернуться»13.07.2019 20:03
Владимир Зеленский поздравил с днем рождения узника Кремля Олега Сенцова и выразил уверенность в том, что в скором времени он выйдет на свободу. Сегодня, 13 июля, украинскому ... подробнее →
Предупреждение от эксперта: в жаркую погоду ужи часто приползают на дачные участки13.07.2019 19:44
Из-за жаркой погоды ужи вынуждены прятаться на дачных участках, поскольку при высокой температуре они всегда мигрируют . Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Голос.UA», ... подробнее →
"Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык13.07.2019 19:21
Зеленский не дождался возвращения в столицу и позвонил Кличко аж из Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил мэру Киева Виталию Кличко после того, как на Южмаше им. Макарова в Днепре ... подробнее →
При взрыве в частном дворе погибли два ребенка13.07.2019 19:00
Погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, которые пришли в гости к дедушке. Мужчина любил собирать различный металлолом. В Ровенской области при взрыве неустановленного предмете погибли двое детей, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Информация о взрыве в ... подробнее →
В Сбербанке заявили об огромных расходах россиян на еду13.07.2019 18:40
Самую большую часть своих доходов жители России тратят на продукты питания. Как передает replyua.net , об этом свидетельствуют результаты опроса Сбербанка «Потребительский ... подробнее →
Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года13.07.2019 18:20
Эта неделя будто создана для того, чтобы каждый смог стать богаче. Финансовый гороскоп — незаменимый помощник в сезон отпусков. Астрологи предлагают узнать, как не остаться в ... подробнее →
В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи13.07.2019 18:02
В "министерстве связи ДНР" сообщили, что договоренность о передаче мобильным оператором "Vodafone Украина" оборудования для повышения качества связи на не подконтрольной Украине территории была ... подробнее →
Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста13.07.2019 17:37
Какие ягоды самые полезные, когда, сколько и как их употреблять, а также о предостережении от чрезмерного употребления летних сочных даров рассказывает Еспресо.TV провизор Галина Марусяк ... подробнее →
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