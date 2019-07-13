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В румынских Карпатах выпал летний снег. Об этом 12 июля сообщил интернет-ресурс Mukachevo.net. Очевидцы поделились видеороликом, снятым на вершине горы Ому, высота которой — ... подробнее →

Британские журналисты, основываясь на библейских предсказаниях , прогнозируют новый апокалипсис Статья с таким смелым предположением появилась в издании Daily Express. Известно, что ... подробнее →

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Кабмин утвердил особый порядок. Кабинет министров на своем заседании 22 мая внес изменения в Порядок проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных ... подробнее →

"Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык 13.07.2019 19:21 Зеленский не дождался возвращения в столицу и позвонил Кличко аж из Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил мэру Киева Виталию Кличко после того, как на Южмаше им. Макарова в Днепре ... подробнее →