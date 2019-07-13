Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

13.07.2019 22:44

Астрологический прогноз на 14 июля для всех знаков зодиака. Гороскоп на завтра, 14 июля 2019 года, говорит о том, что Близнецам необходимо больше времени посвятить семье, а Стрельцов ждут приятных ... подробнее →

Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества

13.07.2019 22:19

Британские журналисты, основываясь на библейских  предсказаниях , прогнозируют новый апокалипсис Статья с таким смелым предположением появилась в издании Daily Express. Известно, что ... подробнее →

В Карпатах выпал летний снег: опубликовано видео

13.07.2019 22:00

В румынских Карпатах выпал летний снег. Об этом 12 июля сообщил интернет-ресурс Mukachevo.net. Очевидцы поделились видеороликом, снятым на вершине горы Ому, высота которой — ... подробнее →

На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств

13.07.2019 21:40

Мужчина купил лекарства в Мариуполе и собирался доставить в Донецк. Именно там препараты закупали у него оптом. В районе проведения операции Объединенных сил пограничники задержали мужчину, который ... подробнее →

Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать

13.07.2019 21:20

Кабмин утвердил особый порядок. Кабинет министров на своем заседании 22 мая внес изменения в Порядок проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных ... подробнее →

Ученые рассказали, какой будет погода в крупных городах мира через 30 лет

13.07.2019 21:00

Специалисты Высшей технической школы Цюриха провели масштабную работу на тему изменения климата. Исследование показало, как изменится климат крупных городов мира в течение следующих 30 лет. ... подробнее →

Разумков: Единственным государственным языком является украинский

13.07.2019 20:38

Глава политической силы «Слуга народа» Дмитрий Разумков поделился своим мнением относительно функционирования  украинского языка  в нашей стране. Так пишет  ... подробнее →

Цены, зарплаты, пенсии: что изменилось за неделю

13.07.2019 20:20

Учимся правильно рассчитывать пенсионные выплаты. Как правильно сдавать в аренду жилье? Насколько выросла средняя зарплата? Почему дешевеет бензин? Читайте обзор главных экономических новостей ... подробнее →

День рождения Олега Сенцова: Зеленский поразил заявлением, «скоро сможете вернуться»

13.07.2019 20:03

Владимир Зеленский поздравил с днем рождения узника Кремля  Олега Сенцова  и выразил уверенность в том, что в скором времени он выйдет на свободу. Сегодня, 13 июля, украинскому ... подробнее →

Предупреждение от эксперта: в жаркую погоду ужи часто приползают на дачные участки

13.07.2019 19:44

Из-за жаркой погоды ужи вынуждены прятаться на дачных участках, поскольку при высокой температуре они всегда мигрируют . Как сообщает  replyua.net  со ссылкой на «Голос.UA», ... подробнее →

"Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык

13.07.2019 19:21

Зеленский не дождался возвращения в столицу и позвонил Кличко аж из Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил мэру Киева Виталию Кличко после того, как на Южмаше им. Макарова в Днепре ... подробнее →

При взрыве в частном дворе погибли два ребенка

13.07.2019 19:00

Погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, которые пришли в гости к дедушке. Мужчина любил собирать различный металлолом. В Ровенской области при взрыве неустановленного предмете погибли двое детей, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Информация о взрыве в ... подробнее →

В Сбербанке заявили об огромных расходах россиян на еду

13.07.2019 18:40

Самую большую часть своих доходов жители России тратят на продукты питания. Как передает  replyua.net , об этом свидетельствуют результаты опроса  Сбербанка «Потребительский ... подробнее →

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года

13.07.2019 18:20

Эта неделя будто создана для того, чтобы каждый смог стать богаче. Финансовый гороскоп — незаменимый помощник в сезон отпусков. Астрологи предлагают узнать, как не остаться в ... подробнее →

В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи

13.07.2019 18:02

В "министерстве связи ДНР" сообщили, что договоренность о передаче мобильным оператором "Vodafone Украина" оборудования для повышения качества связи на не подконтрольной Украине территории была ... подробнее →

Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста

13.07.2019 17:37

Какие ягоды самые полезные, когда, сколько и как их употреблять, а также о предостережении от чрезмерного употребления летних сочных даров рассказывает  Еспресо.TV  провизор Галина Марусяк ... подробнее →

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