В Киеве через 30 лет будет такой же климат, как сегодня в Австралии - ученые14.07.2019 22:41
Исследование, проведенное сотрудниками Высшей технической школы Цюриха, показало, как изменится климат в крупных городах планеты в относительно краткосрочной перспективе. В частности, в Киеве через ... подробнее →
Спасатели помогли более 800 мирным гражданам при пересечении донбасской линии разграничения14.07.2019 22:18
В течение недели спасатели Донетчины и Луганщины продолжали оказывать помощь в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения. ... подробнее →
Названо опасное последствие отказа от мясных продуктов14.07.2019 22:00
Медики продолжают доказывать вред подобной диеты для здоровья. После ряда исследований ученые пришли к выводу, что полный отказ от мяса и продуктов животного происхождения ... подробнее →
В поисках мира для Донбасса: эксперты дали прогнозы14.07.2019 21:38
После смены власти в Украине появились надежды на то, что «замороженный» конфликт на Донбассе удастся разрешить. Определенные подвижки в переговорах уже есть. Как и главный вопрос: каким ... подробнее →
Летняя подработка студентов: Как можно трудоустроиться и какая положена зарплата14.07.2019 21:20
В Украине трудоустроить студентов на время летних каникул можно как по трудовому договору, так и по гражданско-правовому договору. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной ... подробнее →
В Киеве иностранец едва не умер от голода14.07.2019 21:00
Туриста из Ирландии едва спасли медики . В Киеве 43-летний турист из Ирландии едва не свел счеты с жизнью. Мужчину ограбили на железнодорожном вокзале, после чего пострадавший был вынужден просить ... подробнее →
"ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”14.07.2019 20:40
Любители "русского мира" обнаружили новую проблему с российскими паспортами, которые Кремль выдал на оккупированном Донбассе. На своей машине "ДНРовцы" в РФ теперь путешествовать не смогут. ... подробнее →
Google начал тестирование новой социальной сети «Шнурки»14.07.2019 20:20
Компания Google начала тестирование новой социальной сети Shoelace («Шнурки»). Об этом сегодня, 14 июля, сообщает интернет-ресурс Tehnot. Новый продукт рассчитан на людей с ... подробнее →
Коломойский не получил того влияния, которым пугали во время президентских выборов - Лещенко14.07.2019 20:00
Сергей Лещенко отметил в интервью информагентству РБК-Украина, что после того, как Владимир Зеленский стал президентом, Игорь Коломойский так и не получил того влияния, ... подробнее →
Под Харьковом загорелся поезд14.07.2019 19:41
Причиной пожара стало короткое замыкание. Ранее в Харькове на ходу загорелась маршрутка , а теперь стало известно о возгорании электровоза в Харьковской области. ... подробнее →
«Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела»: от рака умерла украинская писательница14.07.2019 19:18
Сегодня, 14 июля, стало известно, что от рака умерла известная украинская писательница, поэтесса и бард из Харькова Елена Касьян. О том, что 48-летней женщины уже нет с нами, стало известно с поста ... подробнее →
Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»14.07.2019 19:00
В электронной системе Национальная служба здоровья Украины отменила 10244 декларации о выборе врача . Об этом говорится в пояснении на странице НСЗУ в Facebook. Отмечается, что жители ... подробнее →
"Теперь можно сливать все, что угодно". Зеленский поручил прекратить экологические проверки морских портов14.07.2019 18:42
Во время своего визита в Одесскую область президент Владимир Зеленский отметился не только тем, что "передумал" назначать губернатором короля металлолома Андрея Андрейчикова и ... подробнее →
Под Луганском оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ14.07.2019 18:33
Миссия СММ зафиксировала попытку сбить летательный аппарат. Беспилотник малого радиуса действия, принадлежащий Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ , был обстрелян недалеко от Металлиста, ... подробнее →
Две пенсии для украинцев: власть обещает, но не все так просто14.07.2019 18:00
Кому повезет получить надбавку. В Украине готовятся к запуску второго уровня пенсионной системы (накопительная пенсия). Власть сейчас разрабатывает соответствующий документ, ... подробнее →
Разрушительные обстрелы: В ОБСЕ рассказали о повреждениях домов и инфраструктуры прифронтовых поселков14.07.2019 17:40
В результате непрекращающихся боевых действий на Донбассе продолжают страдать жители прифронтовых поселков. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Так, ... подробнее →
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