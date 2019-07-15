Команда синхронисток принесла Украине первое золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Украинки стали лучшими в мире в хайлайте – новой дисциплине в синхронном ... подробнее →

С 16 июля все агитационные материалы должны быть на украинском языке. Вступает в силу закон о государственном языке. Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на государственном ... подробнее →

Дожди, обрушившиеся на столицу 14 июля, стали рекордными. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. По данным наблюдений сотрудников ... подробнее →

Уровень заболеваемости корью начал снижаться в мае, когда недельный показатель превышал 2000 человек. В Украине продолжает падать уровень заболеваемости корью. На 28-й неделе зафиксировано 345 ... подробнее →

Пенсионный фонд обнародовал данные на 1 июля Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднему размеру пенсий по состоянию на 1 июля 2019 года. Об этом ... подробнее →

В понедельник, 15 июля, на Украину обрушилась самая сильная магнитная буря за последние 10 лет, что серьезно повлияет на настроение и самочувствие. Последствия геомагнитной активности почувствуют ... подробнее →

Украинцам сообщили о новых субсидиях, а должникам дали еще один шанс. Выплата субсидий «живыми деньгами», по мнению специалистов, себя не оправдала в полной мере, поскольку была ... подробнее →

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, численность рабочей силы в Болгарии, Латвии, Польше и Украине сократится до 2050 года более чем на треть. Об этом говорится в новом докладе Международного валютного фонда. В течение ... подробнее →

Несколько дней назад невиданное по жестокости убийство произошло на ул. Артековской в Днепре. 24-летний мужчина набросился с ножом на свою мать. Он продолжал наносить ей удары, даже когда женщина ... подробнее →

Политическая сила «Слуга народа» потеряла существенный процент доверия со стороны украинских граждан . Так пишет replyua.net , ссылаясь на Ukraine Elections. Об ... подробнее →

Эксперты рассказали, как уменьшить потоотделение, не нарушая при этом дресс-кода. Пейте поменьше кофе. Избегайте вообще любых напитков с кофеином, никотина, а также алкоголя. Все эти ... подробнее →

В Украине стало больше зарегистрированных переселенцев 15.07.2019 18:39 В Украине по состоянию на сегодня, 15 июля, учтены 1 млн 391 тыс. 34 переселенца из Донбасса и Крыма . Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой ... подробнее →