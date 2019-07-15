КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили15.07.2019 14:00
Сообщение о минировании контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области не подтвердилось, рассказали в Министерстве внутренних дел. Контрольный ... подробнее →
Украина вышла в лидеры "мусорного рейтинга"15.07.2019 13:40
Лидирует в списке наибольших производителей мусора Канада, после нее идет Болгария, а Украина оказалась на девятом месте. Украина вошла в первую десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя ... подробнее →
Дело сожженной в Запорожье девушки получило неожиданный поворот15.07.2019 13:20
В Запорожье адвокаты арестованного Виталия Чайковского, который облил бензином и поджег свою возлюбленную, 22-летнюю Анастасию Ковалеву, пытаются переквалифицировать обвинение. В сообществе "Это ... подробнее →
Уверен на 90%: Порошенко сделал заявление о возвращении украинских моряков15.07.2019 13:00
Как передает replyua.net , в интервью одному из СМИ бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что у него есть информация о том, что украинские военнопленные моряки, которые находятся в ... подробнее →
Жизнь Зеленского оказалась под угрозой, в деле замешаны известные политики15.07.2019 12:42
Действующего президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности, которая над ним нависла. Президенту Украины Владимиру Зеленскому объявили войну мстительные политики. Речь ... подробнее →
Украинцев ждет "осенний" рост цен: эксперты дали прогноз15.07.2019 12:19
Специалисты перечислили причины грядущего ускорения инфляции. В июне 2019 года впервые с начала года зафиксирована дефляция , однако во втором полугодии рост цен в Украине ускорится. ... подробнее →
Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения15.07.2019 12:00
Ученые из Центра интеграционных медицинских наук в Японии в ходе проведенных исследований выяснили, что активность определенного типа иммунных клеток, находящихся в тонкой кишке, может ... подробнее →
Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя15.07.2019 11:40
Эксперименты на мышах привели ученых к неожиданным выводам. Американские исследователи пришли к выводу, что помидоры способны защитить организм от негативного влияния спиртных напитков, сообщает ... подробнее →
Российские спецслужбы хотели обезводить и отравить Харьков: готовился масштабный теракт15.07.2019 11:20
Украинские контрразведчики предотвратили масштабный теракт России, который мог оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества. Об этом говорится в сюжете ТСН ... подробнее →
Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета15.07.2019 11:00
Правила покупки мороженого. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась секретами, как правильно выбирать мороженое, чтобы не заработать отравление. Правила покупки летнего десерта ... подробнее →
Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы15.07.2019 10:40
Страховка за границей действует не во всех случаях, так что приходится рассчитывать и на себя. В стоимость путешествия турфирмы включают медстраховку . Туристы платят за нее, ... подробнее →
У Тины Кароль открестились от агитконцерта за партию Медведчука15.07.2019 10:30
В Бахмуте на Донбассе раздавали скандальные листовки с приглашением на концерт популярных украинских звезд Тины Кароль, Натальи Могилевской и Дяди Жоры, сообщает Телеканала новостей "24" . А ... подробнее →
Опять скандал с Приватбанком, клиентам блокируют счета15.07.2019 10:19
Очередной скандал разразился в Приватбанке. О разыгравшемся конфликте сообщил портал Минфин. Потерпевшая клиентка сообщила, что ей не разрешают закрыть свой счет в указанном банке. Дело в том, что ... подробнее →
Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов15.07.2019 10:03
Сразу несколько населенных пунктов Донбасса оказались под плотным огнем террористов, которые работают с использованием орудий, запрещенных Минсиким процессом. Активные боевые действия наблюдаются ... подробнее →
Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании15.07.2019 09:40
По сообщению Госпогранслужбы, утром 15 июля, непосредственно перед открытием КПВВ, в 05.45 от неизвестного лица в службу «102» Национальной полиции поступило анонимное сообщение о ... подробнее →
Эксперты назвали самые горячие и холодные смартфоны15.07.2019 09:31
Бенчмарк Master Lu поделился новым рейтингом самых горячих и холодных смартфонов на мобильном рынке, сообщает iLenta.com . Согласно опубликованному рейтингу, наиболее нагревающимся во время работы ... подробнее →
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