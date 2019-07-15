Украина вышла в лидеры "мусорного рейтинга" 15.07.2019 13:40 Лидирует в списке наибольших производителей мусора Канада, после нее идет Болгария, а Украина оказалась на девятом месте. Украина вошла в первую десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя ... подробнее →

Уверен на 90%: Порошенко сделал заявление о возвращении украинских моряков 15.07.2019 13:00 Как передает replyua.net , в интервью одному из СМИ бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что у него есть информация о том, что украинские военнопленные моряки, которые находятся в ... подробнее →