Так называемое «правительство ДНР» утвердило упрощенный порядок перемещения документов, жителей ОРДО через границу с Россией в пунктах пропуска «Успенка — Матвеев ... подробнее →

В Станице Луганской запустили рейсовый автобус от КПВВ до разрушенного моста через Северский Донец. Об этом сообщил замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Фейсбуке, ... подробнее →

Сумма выплаты компенсации пострадавшим жителям региона будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья. Правительство на заседании 10 июля приняло решение компенсировать до 300 тысяч ... подробнее →

Вблизи села Долина в Славянском районе Донецкой области благодаря немецкой аэрофотосъемке исследователи нашли и подняли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны. Раскопки продолжались два ... подробнее →

Украина вышла в лидеры "мусорного рейтинга" 15.07.2019 13:40 Лидирует в списке наибольших производителей мусора Канада, после нее идет Болгария, а Украина оказалась на девятом месте. Украина вошла в первую десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя ... подробнее →