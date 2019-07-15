На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны

15.07.2019 15:01

Вблизи села Долина в Славянском районе Донецкой области благодаря немецкой аэрофотосъемке исследователи нашли и подняли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны. Раскопки продолжались два ... подробнее →

Жителям Донбасса обещают компенсации за разрушенное жилье

15.07.2019 14:39

Сумма выплаты компенсации пострадавшим жителям региона будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья. Правительство на заседании 10 июля приняло решение компенсировать до 300 тысяч ... подробнее →

На КПВВ в Станице Луганской начал курсировать автобус

15.07.2019 14:30

В Станице Луганской запустили рейсовый автобус от КПВВ до разрушенного моста через Северский Донец. Об этом сообщил замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Фейсбуке, ... подробнее →

Главари ОРДО упростили пересечение границы «республики» для получения паспортов РФ

15.07.2019 14:19

Так называемое «правительство ДНР» утвердило упрощенный порядок перемещения документов, жителей ОРДО через границу с Россией в пунктах пропуска «Успенка — Матвеев ... подробнее →

КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили

15.07.2019 14:00

Сообщение о минировании контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области не подтвердилось, рассказали в Министерстве внутренних дел.    Контрольный ... подробнее →

Украина вышла в лидеры "мусорного рейтинга"

15.07.2019 13:40

Лидирует в списке наибольших производителей мусора Канада, после нее идет Болгария, а Украина оказалась на девятом месте. Украина вошла в первую десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя ... подробнее →

Дело сожженной в Запорожье девушки получило неожиданный поворот

15.07.2019 13:20

В Запорожье адвокаты арестованного Виталия Чайковского, который облил бензином и поджег свою возлюбленную, 22-летнюю Анастасию Ковалеву, пытаются переквалифицировать обвинение. В сообществе "Это ... подробнее →

Уверен на 90%: Порошенко сделал заявление о возвращении украинских моряков

15.07.2019 13:00

Как передает  replyua.net , в интервью одному из СМИ бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что у него есть информация о том, что украинские военнопленные моряки, которые находятся в ... подробнее →

Жизнь Зеленского оказалась под угрозой, в деле замешаны известные политики

15.07.2019 12:42

Действующего президента Украины  Владимира Зеленского предупредили об опасности, которая над ним нависла. Президенту Украины Владимиру Зеленскому объявили войну мстительные политики. Речь ... подробнее →

Украинцев ждет "осенний" рост цен: эксперты дали прогноз

15.07.2019 12:19

Специалисты перечислили причины грядущего ускорения инфляции. В июне 2019 года  впервые с начала года зафиксирована дефляция , однако во втором полугодии рост цен в Украине ускорится. ... подробнее →

Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения

15.07.2019 12:00

  Ученые из Центра интеграционных медицинских наук в Японии в ходе проведенных исследований выяснили, что активность определенного типа иммунных клеток, находящихся в тонкой кишке, может ... подробнее →

Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя

15.07.2019 11:40

Эксперименты на мышах привели ученых к неожиданным выводам. Американские исследователи пришли к выводу, что помидоры способны защитить организм от негативного влияния спиртных напитков, сообщает ... подробнее →

Российские спецслужбы хотели обезводить и отравить Харьков: готовился масштабный теракт

15.07.2019 11:20

Украинские контрразведчики предотвратили масштабный теракт России, который мог оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества. Об этом говорится в сюжете  ТСН ... подробнее →

Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета

15.07.2019 11:00

Правила покупки мороженого. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась секретами, как правильно выбирать мороженое, чтобы не заработать отравление. Правила покупки летнего десерта ... подробнее →

Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы

15.07.2019 10:40

Страховка за границей действует не во всех случаях, так что приходится рассчитывать и на себя.   В стоимость путешествия  турфирмы включают медстраховку . Туристы платят за нее, ... подробнее →

У Тины Кароль открестились от агитконцерта за партию Медведчука

15.07.2019 10:30

В Бахмуте на Донбассе раздавали скандальные листовки с приглашением на концерт популярных украинских звезд Тины Кароль, Натальи Могилевской и Дяди Жоры, сообщает  Телеканала новостей "24" . А ... подробнее →

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