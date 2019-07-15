В Запорожье адвокаты арестованного Виталия Чайковского, который облил бензином и поджег свою возлюбленную, 22-летнюю Анастасию Ковалеву, пытаются переквалифицировать обвинение. В сообществе "Это ... подробнее →

Лидирует в списке наибольших производителей мусора Канада, после нее идет Болгария, а Украина оказалась на девятом месте. Украина вошла в первую десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя ... подробнее →

Сообщение о минировании контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области не подтвердилось, рассказали в Министерстве внутренних дел. Контрольный ... подробнее →

Так называемое «правительство ДНР» утвердило упрощенный порядок перемещения документов, жителей ОРДО через границу с Россией в пунктах пропуска «Успенка — Матвеев ... подробнее →

Уверен на 90%: Порошенко сделал заявление о возвращении украинских моряков 15.07.2019 13:00 Как передает replyua.net , в интервью одному из СМИ бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что у него есть информация о том, что украинские военнопленные моряки, которые находятся в ... подробнее →

Украинцев ждет "осенний" рост цен: эксперты дали прогноз 15.07.2019 12:19 Специалисты перечислили причины грядущего ускорения инфляции. В июне 2019 года впервые с начала года зафиксирована дефляция , однако во втором полугодии рост цен в Украине ускорится. ... подробнее →