В Европе разнесли украинский закон о языке: подробности 16.07.2019 21:59 Россия инициировала собрание Совет безопасности ООН для рассмотрения закона Украины об украинском языке. Собрание началось 16 июля, в 17:00 по Киеву, пишет Политека. В центре внимания оказался ... подробнее →