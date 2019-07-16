Главарь «ДНР» Пушилин провел заседание «правительства республики». ВИДЕО16.07.2019 22:31
Главарь «ДНР» Денис Пушилин провел сегодня, 16 июля, заседание так называемого «правительства республики». Об этом сообщили местные массмедиа, передает donpress.com . ... подробнее →
В Европе разнесли украинский закон о языке: подробности16.07.2019 21:59
Россия инициировала собрание Совет безопасности ООН для рассмотрения закона Украины об украинском языке. Собрание началось 16 июля, в 17:00 по Киеву, пишет Политека. В центре внимания оказался ... подробнее →
Виноват циклон Xandra! В Мариуполе за ночь выпала треть месячной нормы осадков16.07.2019 21:28
В Мариуполе за ночь выпало осадков больше, чем за весь июль в прошлом году. Как сообщили 0629 в Мариупольской гидрометеообсерватории, сегодня ночью выпала треть месячной нормы осадков (17 мм при ... подробнее →
Через границу с РФ в районе н.п. Манич выехал грузовик в людьми на борту16.07.2019 20:59
С временно оккупированной территории Донецкой области через временно неконтролируемый участок границы с РФ в районе н.п. Манич, где нет пункта пропуска, выехал грузовой автомобиль с людьми на борту. ... подробнее →
Главный бездельник: какой знак Зодиака самый ленивый16.07.2019 20:27
Астролог Влад Росс назвал самые ленивые знаки Зодиака, пишет from-ua . Так, главными ленивцами являются Рыбы. "Представители этого знака – люди не от мира сего. Рыбы – это 12-й знак ... подробнее →
В Лисичанске водоемы непригодны для купания16.07.2019 20:01
В водоемах Лисичанска (Луганская обл.) вода непригодна для купания из-за превышения нормативных значений лактопозитивних кишечных палочек. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба Лисичанского ... подробнее →
Украинские военные показали уничтожение новейшей техники России. ВИДЕО16.07.2019 19:32
Украинские военные уничтожили новейший российский радиолокационный комплекс «Зоопарк-1» в зоне ООС на Донбассе. Об этом сообщают «Крым. Реалии», передает donpress.com . ... подробнее →
Донецк уходит под воду: ситуация с затопленным ТЦ "Северный" намного хуже, чем предполагалось16.07.2019 19:03
В Интернете опубликованы новые фотографии, которые были сделаны в центре офисного центра "Северный" в Донецке, который, по одной из появившихся версий, серьезно затопили шахтные воды. Снимки ... подробнее →
Массовое отравление на Ровенщине: обед в кафе для 39 человек завершился в реанимации16.07.2019 18:34
В инфекционное отделение пгт. Мизоч Здолбуновского района Ривненской области с диагнозом пищевое отравление госпитализированы 39 человек, (из них 8 детей), которые накануне отравились на свадьбе, в ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» произошел серьезный инцидент16.07.2019 18:08
На КПВВ «Станица Луганская» между тремя мужчинами, которые пересекали пункт пропуска, завязался конфликт. Об этом сообщает ДонПресс . По данным правоохранителей, сегодня между ... подробнее →
Россия меняет тактику ведения боя на Донбассе - детали от разведки ВСУ16.07.2019 17:46
Россия перебрасывает на Донбасс дополнительные снайперские подразделения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает " Диалог.UA ". Ранее ВСУ залпом артиллерии накрыли группу ... подробнее →
Летающие "диски" и тела пришельцев: составлен план штурма Зоны-51, и будет очень жарко16.07.2019 17:31
На секретной базе можно найти реальные доказательства существования пришельцев, отметил уфолог. NASA больше не сможет ничего отрицать. Свидетели уже неоднократно видели странные объекты, похожие ... подробнее →
В Украину фактически перестали ввозить автозапчасти: эксперт назвал причину16.07.2019 17:10
Своим постановлением от 5 июля правительство отсрочило запрет на ввоз из России легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца 2019 года. Но запрет на ввоз запчастей остался в ... подробнее →
РосСМИ рассказали о нюансах выдачи загранпаспорта жителям ОРДЛО16.07.2019 16:48
Паспорта РФ, которые выдают жителям ОРДЛО, не содержат сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах. Такое заявление сделало МВД России в ответе на запрос агентства «РИА ... подробнее →
В Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend16.07.2019 16:32
20-летнего парня, который пропал во время музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, нашли повешенным в одной из многоэтажных жилых домов столицы. Как сообщает " Информатор ", страшную находку ... подробнее →
В Докучаевске ранен мирный житель16.07.2019 16:09
Во временно оккупированном Докучаевске в дневное время мирный житель, находившийся на балконе своей квартиры, был ранен из огнестрельного оружия. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
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