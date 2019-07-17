Штрафы для "евроблях": у Зеленского предложили решение колоссальной проблемы17.07.2019 22:43
Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду 18 июля рассмотреть законопроект, который отложит на 90 дней применение штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить авто ... подробнее →
Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти17.07.2019 22:20
Двухлетний Александр Пилявский, тело которого нашли в чемодане на окраине Черновцов, умер от приступа астмы. Такое предварительное заключение сделали в областном бюро судебно-медицинской экспертизы. ... подробнее →
Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах17.07.2019 22:04
Некоторые пользователи сети интернет сравнили образ Ольги Бузовой с лошадью за счёт необычных чулок. Они по своей форме расширяются к низу, поэтому и вызвали соответствующие ассоциации. Тем не ... подробнее →
Специалисты рассказали, в чем польза оливкового масла17.07.2019 21:40
Ученые из Университета Бордо провели необычное научное исследование, по итогам которого назвали уникальное свойство оливкового масла, проявляющееся даже в случае крайне редкого использования. Как ... подробнее →
В зоне ООС задержали боевиков "ЛДНР"17.07.2019 21:21
В районе проведения ООС в понедельник, были задержаны двое граждан, причастных к незаконным вооруженным формированиям . Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. ... подробнее →
Украина спасла "Газпром" от катастрофы: Москва запросила у Киева срочную помощь17.07.2019 21:00
Российский газовый монополист "Газпром" фактически признал, что не может обойтись без украинской газотранспортной системы: в связи с остановкой из-за ремонта двух ниток газопровода "Северный поток" ... подробнее →
Кабмин Украины запустил новую услугу для пенсионеров17.07.2019 20:40
Кабинет министров Украины принял постановление о запуске услуги е-Пенсия. Данное решение было принято в ходе заседания правительства 17 июля, передает РБК-Украина. По словам заместителя ... подробнее →
Сенсация: Для землян нашли новый океан?17.07.2019 20:20
Из-за того, что океаническая кора погрузилась вглубь нашей планеты, возникли большие запасы воды. Точно определила дату зарождения океана, находящегося под землёй, интернациональная команда научных ... подробнее →
СМИ: На подельницу Супрун завели дело из-за растраты в особо крупных размерах17.07.2019 20:01
Дело, которое завели на директора «Государственного экспертного центра» Министерства здравоохранения Украины Татьяну Думенко, непосредственно связано и с исполняющей обязанности министра ... подробнее →
В «Л-ДНР» заявили о начале переговоров ТКГ в Минске17.07.2019 19:37
В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы . Об этом ... подробнее →
В НБУ назвали самую популярную купюру17.07.2019 19:20
Больше всего по количеству в наличном обороте Украины находится банкнот номиналом 200 гривен. В наличном обращении в Украине на 1 июля 2019 года находилось наличности на общую сумму 393,8 ... подробнее →
Стоматологи назвали продукты, способствующие отбеливанию зубов17.07.2019 19:00
Такую пищу обязательно следует включить в свой рацион. Эксперты из Великобритании назвали 9 способов, которые позволяют добиться этого эффекта в домашних условиях, сообщает Хроника.инфо со ... подробнее →
Глава Кабмина рассказал о планах повышения минимальной зарплаты17.07.2019 18:41
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в следующем году минимальная зарплата вырастет до 5500 гривен. Об этом глава Кабмина заявил на сегодняшнем на заседании. «У нас ... подробнее →
"У тебя есть целый президент", - Коломойский об отношениях с Зеленским17.07.2019 18:20
Олигарх Коломойский в очередной раз открестился от каких-либо тесных связей с президентом Зеленским. Об этом он сообщил в интервью Financial Times, передает https://www.dialog.ua/ . Ранее близкий ... подробнее →
Названы продукты, ведущие к набору веса17.07.2019 18:00
Чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться. Исследователи из Национального института здравоохранения США дали научное обоснование гипотезе о негативном влиянии промышленно обработанных ... подробнее →
Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО17.07.2019 17:40
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал о том, какая ситуация сложилась с украинцами, живущими на неподконтрольной Украине ... подробнее →
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