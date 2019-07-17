Штрафы для "евроблях": у Зеленского предложили решение колоссальной проблемы 17.07.2019 22:43 Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду 18 июля рассмотреть законопроект, который отложит на 90 дней применение штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить авто ... подробнее →

Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти 17.07.2019 22:20 Двухлетний Александр Пилявский, тело которого нашли в чемодане на окраине Черновцов, умер от приступа астмы. Такое предварительное заключение сделали в областном бюро судебно-медицинской экспертизы. ... подробнее →

Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах 17.07.2019 22:04 Некоторые пользователи сети интернет сравнили образ Ольги Бузовой с лошадью за счёт необычных чулок. Они по своей форме расширяются к низу, поэтому и вызвали соответствующие ассоциации. Тем не ... подробнее →