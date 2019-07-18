Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах18.07.2019 22:40
Как сбросить вес быстро и вкусно. Арбузная диета поможет оставить в прошлом несколько лишних килограмм без изнурительных тренировок в спортзале и без вреда для здоровья. Такая диета придется по ... подробнее →
Социологи назвали лидера на парламентских выборах18.07.2019 22:20
Социологическая служба Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года провел опрос об электоральных настроениях украинцев. Р езультаты опубликованы центром Разумкова. Опрошено 2018 респондентов в ... подробнее →
Инфаркт в Украине "молодеет"18.07.2019 22:00
Каждый человек хозяин своей жизни. Люди сами определяют свой стиль жизни, от чего в последствии сами и страдают. Специалисты Американской кардиологической ассоциации называют среди факторов, ... подробнее →
Работать по 12 часов: как отреагировали украинцы на странную петицию.18.07.2019 21:40
Украинцам хотят увеличить рабочий день, люди отреагировали. Хотят ли днепряне работать 12 часов в сутки? Именно таким вопросом задались журналисты 34 канала, заметив на сайте Президента Украины ... подробнее →
Вступить в наследство: какие правила действуют в Украине18.07.2019 21:20
Кому можно оставить наследство? В Украине все больше людей стали заранее задумываться о будущем своих близких. Именно поэтому вследствие смерти человека открывается наследство, которое бывает ... подробнее →
Возможность для встречи: Трамп и Зеленский посетят Варшаву в один день18.07.2019 21:03
Президенты приедут на церемонию, посвященную 80-летию начала Второй мировой войны. Американский президент Дональд Трамп посетит мемориальные мероприятия в Польше, приуроченные к 80-ой годовщине начала Второй мировой войны, на ... подробнее →
Как погода может повлиять на результаты парламентских выборов - мнение18.07.2019 20:40
Андрей Золотарев в статье, опубликованной изданием Главред, утверждает, что на результаты парламентских выборов повлияют не только электоральные предпочтения граждан. По мнению политолога, здесь ... подробнее →
Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери18.07.2019 20:20
Украиной были введены спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Так, вчера, 17 июля, Кабинетом министров было принято постановление, которое ввело специальную пошлину ... подробнее →
Ученые NASA заявили, что красное вино поможет долететь до Марса18.07.2019 20:00
Ученые NASA проведи ряд исследований и доказали, что красное вино может помочь астронавтам во время полета на Марс, пишет Daily Mail. По словам специалистов, вещество ресвератрол, которые ... подробнее →
Донбасс в предвкушении нового разведения сил18.07.2019 19:40
На трех новых участках линии соприкосновения пройдет разведение сил. Данная договоренность была достигнута на минском заседании. Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней ... подробнее →
Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль18.07.2019 19:20
Президент РФ Владимир Путин назвал единственное условие «урегулирования ситуации» на Донбассе. По словам президента страны-агрессора, урегулирование ситуации на ... подробнее →
Путин упростил режим выдачи гражданства для всех жителей Донбасса18.07.2019 12:20
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличивается число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ опубликован в среду, 17 ... подробнее →
Порошенко до сих пор боится тех, кто может вскрыть его коррупционные схемы - Власенко18.07.2019 12:00
Сергей Власенко заявил журналистам издания Апостроф, что на парламентских выборах, как и на президентских, Петр Порошенко борется, в первую очередь, с Юлией Тимошенко. ... подробнее →
От игрушек и моющих средств до топлива и оборудования: В Украине запущена база опасной продукции18.07.2019 11:40
В Украине запущена база опасной непищевой продукции от Министерства экономического развития и торговли – украинский аналог европейского RAPEX*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Для потребителей база дает возможность проверить безопасность ... подробнее →
Более 12 часов в пути: Жительница Луганска рассказала, что приходится преодолевать ради украинской пенсии18.07.2019 11:19
Жительница временно неподконтрольного украинской власти Луганска 64-летняя Мария вынуждена тратить более 12 часов на пересечение линии разграничения ради получения украинской пенсии . Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой ... подробнее →
В Минске стороны договорились о перемирии на Донбассе18.07.2019 11:02
На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске с участием представителей ОРДЛО было согласовано перемирие. Об этом сообщает пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер. По ее ... подробнее →
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- «Машин много, пропуск медленный»: в соцсети показали кадры очереди на «Каргиле». ВИДЕО13:10
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