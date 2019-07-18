Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах

18.07.2019 22:40

Как сбросить вес быстро и вкусно. Арбузная диета поможет оставить в прошлом несколько лишних килограмм без изнурительных тренировок в спортзале и без вреда для здоровья. Такая диета придется по ... подробнее →

Социологи назвали лидера на парламентских выборах

18.07.2019 22:20

Социологическая служба Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года провел опрос об электоральных настроениях украинцев. Р езультаты опубликованы центром Разумкова. Опрошено 2018 респондентов в ... подробнее →

Инфаркт в Украине "молодеет"

18.07.2019 22:00

Каждый человек хозяин своей жизни. Люди сами определяют свой стиль жизни, от чего в последствии сами и страдают. Специалисты Американской кардиологической ассоциации называют среди факторов, ... подробнее →

Работать по 12 часов: как отреагировали украинцы на странную петицию.

18.07.2019 21:40

Украинцам хотят увеличить рабочий день, люди отреагировали. Хотят ли днепряне работать 12 часов в сутки? Именно таким вопросом задались журналисты 34 канала, заметив на сайте Президента Украины ... подробнее →

Вступить в наследство: какие правила действуют в Украине

18.07.2019 21:20

Кому можно оставить наследство? В Украине все больше людей стали заранее задумываться о будущем своих близких. Именно поэтому вследствие смерти человека открывается наследство, которое бывает ... подробнее →

Возможность для встречи: Трамп и Зеленский посетят Варшаву в один день

18.07.2019 21:03

Президенты приедут на церемонию, посвященную 80-летию начала Второй мировой войны.  Американский президент Дональд Трамп посетит мемориальные мероприятия в Польше, приуроченные к 80-ой годовщине начала Второй мировой войны,  на ... подробнее →

Как погода может повлиять на результаты парламентских выборов - мнение

18.07.2019 20:40

Андрей Золотарев в статье, опубликованной изданием Главред, утверждает, что на результаты парламентских выборов повлияют не только электоральные предпочтения граждан. По мнению политолога, здесь ... подробнее →

Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери

18.07.2019 20:20

Украиной были введены спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Так, вчера, 17 июля, Кабинетом министров было принято постановление, которое ввело специальную пошлину ... подробнее →

Ученые NASA заявили, что красное вино поможет долететь до Марса

18.07.2019 20:00

Ученые NASA проведи ряд исследований и доказали, что красное вино может помочь астронавтам во время полета на Марс, пишет Daily Mail. По словам специалистов, вещество ресвератрол, которые ... подробнее →

Донбасс в предвкушении нового разведения сил

18.07.2019 19:40

На трех новых участках линии соприкосновения пройдет разведение сил. Данная договоренность была достигнута на минском заседании. Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней ... подробнее →

Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль

18.07.2019 19:20

Президент РФ  Владимир Путин  назвал единственное условие «урегулирования ситуации» на Донбассе.  По словам президента страны-агрессора, урегулирование ситуации на ... подробнее →

Путин упростил режим выдачи гражданства для всех жителей Донбасса

18.07.2019 12:20

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличивается число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ опубликован в среду, 17 ... подробнее →

Порошенко до сих пор боится тех, кто может вскрыть его коррупционные схемы - Власенко

18.07.2019 12:00

  Сергей Власенко заявил журналистам издания Апостроф, что на парламентских выборах, как и на президентских,  Петр Порошенко  борется, в первую очередь, с Юлией Тимошенко. ... подробнее →

От игрушек и моющих средств до топлива и оборудования: В Украине запущена база опасной продукции

18.07.2019 11:40

В Украине запущена база опасной непищевой продукции от Министерства экономического развития и торговли – украинский аналог европейского RAPEX*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Для потребителей база дает возможность проверить безопасность ... подробнее →

Более 12 часов в пути: Жительница Луганска рассказала, что приходится преодолевать ради украинской пенсии

18.07.2019 11:19

Жительница временно неподконтрольного украинской власти Луганска 64-летняя Мария вынуждена тратить более 12 часов на пересечение линии разграничения ради получения украинской пенсии . Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой ... подробнее →

В Минске стороны договорились о перемирии на Донбассе

18.07.2019 11:02

На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске с участием представителей ОРДЛО было согласовано перемирие. Об этом сообщает пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер. По ее ... подробнее →

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