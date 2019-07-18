Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах 18.07.2019 22:40 Как сбросить вес быстро и вкусно. Арбузная диета поможет оставить в прошлом несколько лишних килограмм без изнурительных тренировок в спортзале и без вреда для здоровья. Такая диета придется по ... подробнее →

Социологи назвали лидера на парламентских выборах 18.07.2019 22:20 Социологическая служба Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года провел опрос об электоральных настроениях украинцев. Р езультаты опубликованы центром Разумкова. Опрошено 2018 респондентов в ... подробнее →