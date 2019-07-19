Зеленский может объявить тотальную мобилизацию и начать наступление на Донбассе, – советник президента. ВИДЕО19.07.2019 22:35
У Зеленского заявили, что президент планирует объявить всеобщую мобилизацию и начать наступление на Донбассе Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что глава ... подробнее →
Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»19.07.2019 22:10
Житель неподконтрольного Украине Донецка одном из сообществ в соцсети опубликовал снимок городской улицы. В комментарии к публикации дончанин пишет: «В этом гоpoде кипит жизнь несмотря ... подробнее →
3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми19.07.2019 21:50
Некоторые знаки Зодиака спешат связать себя узами брака, тогда как другие бегут от него прочь. Кто-то с детства мечтает жениться и завести семью, а кто-то не может даже представить себе такую ... подробнее →
На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре19.07.2019 21:26
На Донбассе простился с жизнью 17 июля террорист "ДНР" по кличке Сим. Он был пулеметчиком в террористической "ДНР". О смерти "ДНРовца" Сима рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, ... подробнее →
В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО19.07.2019 20:01
Российский власти намерены выдавать 4−5 тысяч паспортов в день жителям ОРДЛО. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с ... подробнее →
Главарь "ДНР" Пушилин публично "спустил на землю" Медведчука - кум Путина получил тяжелый удар перед выборами19.07.2019 19:42
Главарь террористической "ДНР" ставленник Москвы Денис Пушилин опроверг заявление главы "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука по его "мирному плану". Громкое заявление Пушилина ... подробнее →
Убийца и насильник девочки останется за решеткой пожизненно: суд отклонил апелляцию19.07.2019 19:21
Прокуратура в Донецкой области отстояла в апелляционном суде приговор о пожизненном лишении свободы убийцы 6-летней девочки из города Горняк а. Об этом сообщает прокуратура Донетчины. Донецкий ... подробнее →
Попытка №19: каковы шансы на успех нового перемирия на Донбассе19.07.2019 19:00
Эксперты объяснили причины неудач мирных договоренностей. 19-е перемирие на Донбассе , о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы в Минске, будет непродолжительным, и ... подробнее →
Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде19.07.2019 18:40
Итальянскому фотографу удалось запечатлеть воистину религиозное чудо. Вышеуказанное происшествие было засвидетельствовано в Тирренском море. По словам очевидцев инцидента, им удалось лицезреть ... подробнее →
Как поделят Раду19.07.2019 18:20
Социологи рассказали, как в перспективе могут быть распределены места в Верховной Раде Украины нового созыва . Так пишет replyua.net , ссылаясь на Ukraine Elections. В ... подробнее →
В горсовете Борисполя проходят обыски по делу вымогательства чиновниками взяток с предпринимателей19.07.2019 18:02
Обыски, которые проходят в городском совете Борисполя, проводятся в рамках уголовного производства по подозрению должностных лиц в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от предпринимателей. ... подробнее →
ООН доставила партию гумпомощи на временно оккупированные территории Донбасса – Госпогранслужба Украины19.07.2019 17:39
Организация Объединенных Наций передала на временно оккупированные территории Донбасса строительные материалы и медицинское оборудование общим весом 104 тонны, сообщили в Госпогранслужбе Украины . Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на ... подробнее →
Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе19.07.2019 17:20
Переговоры по Донбассу, включая прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", являются единственным путем разрешения военного конфликта. Так, от генерал-лейтенанта запаса Дмитрия Уманца ... подробнее →
СБУ пресекла ввоз книг из России19.07.2019 17:00
В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали на участке вне пунктов пропуска грузовой автомобиль с русской регистрацией. В Харьковской области сотрудники Службы безопасности ... подробнее →
Меркель откровенно рассказала о своем здоровье19.07.2019 16:40
Канцлер Германии Ангела Меркель, заверила немецких журналистов, что с ней все в порядке. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Берлине. По словам Меркель, она понимает интерес к своему ... подробнее →
ЕС перечислил Турции почти шесть миллиардов евро за закрытие границ для мигрантов19.07.2019 16:21
Помимо денег, Брюссель пообещал Анкаре активизировать переговоры о безвизовом режиме. Евросоюз перечислил Турции 5,6 из 6 млрд евро, обещанных за закрытие границ страны для ... подробнее →
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- В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина14:34
- Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской14:11
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну13:51
- В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору13:29
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