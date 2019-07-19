Зеленский может объявить тотальную мобилизацию и начать наступление на Донбассе, – советник президента. ВИДЕО

19.07.2019 22:35

У Зеленского заявили, что президент планирует объявить всеобщую мобилизацию и начать наступление на Донбассе Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что глава ... подробнее →

Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»

19.07.2019 22:10

Житель неподконтрольного Украине Донецка одном из сообществ в соцсети опубликовал снимок городской улицы. В комментарии к публикации дончанин пишет: «В этом гоpoде кипит жизнь несмотря ... подробнее →

3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми

19.07.2019 21:50

Некоторые знаки Зодиака спешат связать себя узами брака, тогда как другие бегут от него прочь. Кто-то с детства мечтает жениться и завести семью, а кто-то не может даже представить себе такую ... подробнее →

На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре

19.07.2019 21:26

На Донбассе простился с жизнью 17 июля террорист "ДНР" по кличке Сим. Он был пулеметчиком в террористической "ДНР". О смерти "ДНРовца" Сима рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, ... подробнее →

В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО

19.07.2019 20:01

Российский власти намерены выдавать 4−5 тысяч паспортов в день жителям ОРДЛО. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с ... подробнее →

Главарь "ДНР" Пушилин публично "спустил на землю" Медведчука - кум Путина получил тяжелый удар перед выборами

19.07.2019 19:42

Главарь террористической "ДНР" ставленник Москвы Денис Пушилин опроверг заявление главы "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука по его "мирному плану". Громкое заявление Пушилина ... подробнее →

Убийца и насильник девочки останется за решеткой пожизненно: суд отклонил апелляцию

19.07.2019 19:21

Прокуратура в Донецкой области отстояла в апелляционном суде приговор о пожизненном лишении свободы убийцы 6-летней девочки из города Горняк а. Об этом сообщает прокуратура Донетчины. Донецкий ... подробнее →

Попытка №19: каковы шансы на успех нового перемирия на Донбассе

19.07.2019 19:00

Эксперты объяснили причины неудач мирных договоренностей. 19-е  перемирие на Донбассе , о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы в Минске, будет непродолжительным, и ... подробнее →

Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде

19.07.2019 18:40

Итальянскому фотографу удалось запечатлеть воистину религиозное чудо. Вышеуказанное происшествие было засвидетельствовано в Тирренском море. По словам очевидцев инцидента, им удалось лицезреть ... подробнее →

Как поделят Раду

19.07.2019 18:20

Социологи рассказали, как в перспективе могут быть распределены  места в Верховной Раде Украины нового созыва . Так пишет  replyua.net , ссылаясь на Ukraine Elections. В ... подробнее →

В горсовете Борисполя проходят обыски по делу вымогательства чиновниками взяток с предпринимателей

19.07.2019 18:02

Обыски, которые проходят в городском совете Борисполя, проводятся в рамках уголовного производства по подозрению должностных лиц в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от предпринимателей. ... подробнее →

ООН доставила партию гумпомощи на временно оккупированные территории Донбасса – Госпогранслужба Украины

19.07.2019 17:39

Организация Объединенных Наций передала на временно оккупированные территории Донбасса строительные материалы и медицинское оборудование общим весом 104 тонны, сообщили в Госпогранслужбе Украины . Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на ... подробнее →

Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе

19.07.2019 17:20

​Переговоры по Донбассу, включая прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", являются единственным путем разрешения военного конфликта. Так, от генерал-лейтенанта запаса Дмитрия Уманца ... подробнее →

СБУ пресекла ввоз книг из России

19.07.2019 17:00

В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали на участке вне пунктов пропуска грузовой автомобиль с русской регистрацией. В Харьковской области сотрудники Службы безопасности ... подробнее →

Меркель откровенно рассказала о своем здоровье

19.07.2019 16:40

Канцлер Германии Ангела Меркель, заверила немецких журналистов, что с ней все в порядке. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Берлине. По словам Меркель, она понимает интерес к своему ... подробнее →

ЕС перечислил Турции почти шесть миллиардов евро за закрытие границ для мигрантов

19.07.2019 16:21

Помимо денег, Брюссель пообещал Анкаре активизировать переговоры о безвизовом режиме. Евросоюз перечислил Турции 5,6 из 6 млрд евро, обещанных за  закрытие границ страны  для ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 38 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх