Дончане показали город, в котором «кипит жизнь» 19.07.2019 22:10 Житель неподконтрольного Украине Донецка одном из сообществ в соцсети опубликовал снимок городской улицы. В комментарии к публикации дончанин пишет: «В этом гоpoде кипит жизнь несмотря ... подробнее →

3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми 19.07.2019 21:50 Некоторые знаки Зодиака спешат связать себя узами брака, тогда как другие бегут от него прочь. Кто-то с детства мечтает жениться и завести семью, а кто-то не может даже представить себе такую ... подробнее →