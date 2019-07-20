Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами

20.07.2019 22:35

Между временно оккупированными Харцызском, Должанском и Ровеньками замечено передвижение железнодорожных составов с крытыми вагонами и цистернами, перевозящих неизвестные грузы. Вот что узнали ... подробнее →

"Всем наср*ть": Гвоздик сделал еще одно заявление о войне на Донбассе

20.07.2019 22:10

Украинский чемпион мира Александр Гвоздик, который проживает в США, заявил, что в этой стране практически не изменилось мнение об Украине в связи с военной агрессией России. Наш боксер отметил, что ... подробнее →

В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ

20.07.2019 21:50

Российская власть намерена выдавать 4−5 тысяч паспортов в день жителям ОРДЛО. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с ... подробнее →

В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля

20.07.2019 21:25

Представители «Л-ДНР» на своих интернет-ресурсах синхронно сегодня, 20 июля, распространили заявления о готовности соблюдать бессрочное перемирие на Донбассе с 21 июля. Об этом сообщают ... подробнее →

Пушилин открыл в Енакиево восстановленный памятник «Коммунистический вексель»

20.07.2019 20:55

В неподконтрольном украинской власти Енакиево Донецкой области к Дню металлурга торжественно открыли отреставрированный памятник «Коммунистический вексель». Об этом сообщают местные ... подробнее →

Аваков срочно привел в состояние повышенной готовности спецназ и авиацию по всей Украине

20.07.2019 20:29

Спецподразделения и авиация полиции и Нацгвардии Украины заступили на дежурство по всей Украине в связи с грядущими парламентскими выборами. Кадры со спецназовцами, которые будут защищать порядок ... подробнее →

Харьковчанин обратился к Зеленскому, крик отчаяния услышала вся страна

20.07.2019 19:57

Житель Харькова, отчаявшись дождаться запуска маршрутки в пригород города, решился на неожиданный шаг. Он создал большой баннер с надписью "Президент, помогите! Верните машрутку в Федорцы". Об этом ... подробнее →

"Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов

20.07.2019 19:28

19 июля снайпер армии России убил под Марьинкой двух украинских защитников Александра Бардалыма и Романа Джерелейко. Подробностями гибели Героев поделился в Facebook известный украинский ... подробнее →

Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ

20.07.2019 19:01

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области глушат беспилотники СММ ОБСЕ. Вот что узнали « ... подробнее →

ЧП в Киеве: Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу

20.07.2019 18:30

В Киеве, возле станции метро «Академгородок» в Святошинском районе неизвестный обстрелял пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции, передает donpress.com . ... подробнее →

Боксер-чемпион Гвоздик поверг в ступор всю Украину заявлением о войне с Россией и Крыме: "Я в это не верю"

20.07.2019 17:59

Известный украинский боксер, чемпион по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что войну на Донбассе начала Украина. Боксера жестко критикуют в соцсетях за скандально интервью ... подробнее →

Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС

20.07.2019 17:41

Украинская сторона обнародовала подробности гибели мирного жителя из прифронтовой Красногоровки Донецкой области. Соответствующая информация появилась на Facebook-странице штаба ООС, передает ... подробнее →

Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ

20.07.2019 17:22

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области возмущены решением главарей «ДНР» поднять тарифы ЖКХ. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Один из ... подробнее →

Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест

20.07.2019 16:58

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин сомневается, что очередное перемирие, о котором договорились в Минске, продлится долго. Пушилин фактически признал, что Кремль снова готов наплевать ... подробнее →

Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО

20.07.2019 16:40

На оставленных боевиками позициях на Донбассе украинские военные продолжают находить очередные доказательства причастности армии РФ, пишет Апостроф. Новые доказательства российского военного ... подробнее →

Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск

20.07.2019 16:19

Сегодня, 20 июля, на КПП «Майорск», подконтрольном «ДНР», наблюдается большая пешая и автомобильная очередь. Также значительные очереди на блокпостах ... подробнее →

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