Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак

21.07.2019 22:40

Результаты последних исследований. Склонность к употреблению кофе не является ни фактором риска онкологических заболеваний, ни способом защиты от рака, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

Выборы в парламент: явка избирателей шокировала

21.07.2019 22:20

Явка по голосованию на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 16:00 из 184 округов составляет немалые 36,43% . Всего по явке насчитывается 199 округов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия: «Сейчас самые высокие ... подробнее →

В Украине запретили продажу популярных витаминов

21.07.2019 22:03

Это временное решение. Государственная лекарственная служба Украины решила снять с реализации витаминный комплекс «Магне В6», передает Хроника.инфо со ссылкой на  Обозреватель . ... подробнее →

Зеленский после оглашения экзитполов срочно обратился к Вакарчуку: президент сделал неожиданное предложение

21.07.2019 21:40

Зеленский заявил, что такой возможности не исключал еще со времен кампании по выборам президента Украины. Вакарчук уже отреагировал. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера ... подробнее →

Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь

21.07.2019 21:18

Накануне украинские военнослужащие провели на передовой одну из самых лучших спецопераций против российских захватчиков. Блогер и волонтер Юрий Мысягин рассказал подробности произошедшего на своей ... подробнее →

На Международную космическую станцию доставили еще трех членов экспедиции

21.07.2019 21:08

На пилотируемом космическом корабле "Союз МС-13", который пристыковался к МКС, находились российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано из Италии и Эндрю Морган из США.  ... подробнее →

Во многих украинских городах тарифы являются экономически необоснованными - СМИ

21.07.2019 20:40

Во многих украинских городах, как отмечает издание Вести, ссылаясь на свой источник в Жилищном союзе Украины, тарифы не имеют экономического обоснования. Из-за этого государство тратит на субсидии ... подробнее →

ЦИК не зафиксировала существенных нарушений во время выборов

21.07.2019 20:20

Системных нарушений, которые бы могли повлиять на результаты внеочередных выборов народных депутатов, пока не зафиксировано. Об этом сегодня, 21 июля, заявил заместитель председателя Центральной ... подробнее →

Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте

21.07.2019 20:00

В 2001 году актриса перенесла обширный инсульт. После этого ей пришлось отказаться от работы в кино. Американская актриса Шэрон Стоун в интервью  The Variety  рассказала о жизни после ... подробнее →

В Украину идет похолодание: о чем предупредила синоптик

21.07.2019 19:41

Как одеваться? Со вторника, 23 июля, в Украине снова вернется похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook. "Во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание", - отметила она. До этого Украину накроют ... подробнее →

В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу

21.07.2019 19:21

В Донецкой области в районе проведения операции Объединенных Сил состоялись масштабные учения с развертыванием передовой хирургической группы в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об ... подробнее →

В Китае мальчишка похитил два самолета из ангара

21.07.2019 19:02

Затем ребенок вывез один из самолетов на автомобильный паркинг. Несовершеннолетний похитил два самолета в Китае, чтобы покататься. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на   ... подробнее →

Запрет снят: ВКонтакте и Одноклассники вновь в Украине

21.07.2019 17:59

Что происходит? Украинцы снова смогут пользоваться российскими Яндекс, ВКонтакте и Одноклассниками. 19 июля часть украинских провайдеров сняла ограничение на доступ к российским ресурсам ... подробнее →

Как сэкономить на продуктах: советы экспертов

21.07.2019 17:37

Существенно сэкономить удастся, только если детально и регулярно планировать бюджет. Сколько денег из месячного бюджета "съедает" украинская семья? Некоторые из нас за продукты отдают половину ... подробнее →

Цены на бензин побили исторический рекорд

21.07.2019 17:20

  Повышение стоимости топлива местные журналисты связывают с падением национальной валюты на фоне протестов. В Грузии цены на бензин всех видов достигли исторического максимума, сообщает местный телеканал  Rustavi 2  20 июля. Один из ... подробнее →

В Антарктиде закончилось голосование на выборах в Верховную Раду

21.07.2019 17:00

В голосовании приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции. На избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на  досрочных выборах в ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 46 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх