Зеленский заявил, что такой возможности не исключал еще со времен кампании по выборам президента Украины. Вакарчук уже отреагировал. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера ... подробнее →

Это временное решение. Государственная лекарственная служба Украины решила снять с реализации витаминный комплекс «Магне В6», передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель . ... подробнее →

Явка по голосованию на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 16:00 из 184 округов составляет немалые 36,43% . Всего по явке насчитывается 199 округов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия: «Сейчас самые высокие ... подробнее →

Результаты последних исследований. Склонность к употреблению кофе не является ни фактором риска онкологических заболеваний, ни способом защиты от рака, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

Системных нарушений, которые бы могли повлиять на результаты внеочередных выборов народных депутатов, пока не зафиксировано. Об этом сегодня, 21 июля, заявил заместитель председателя Центральной ... подробнее →

Во многих украинских городах, как отмечает издание Вести, ссылаясь на свой источник в Жилищном союзе Украины, тарифы не имеют экономического обоснования. Из-за этого государство тратит на субсидии ... подробнее →

На пилотируемом космическом корабле "Союз МС-13", который пристыковался к МКС, находились российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано из Италии и Эндрю Морган из США. ... подробнее →

Накануне украинские военнослужащие провели на передовой одну из самых лучших спецопераций против российских захватчиков. Блогер и волонтер Юрий Мысягин рассказал подробности произошедшего на своей ... подробнее →

Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте 21.07.2019 20:00 В 2001 году актриса перенесла обширный инсульт. После этого ей пришлось отказаться от работы в кино. Американская актриса Шэрон Стоун в интервью The Variety рассказала о жизни после ... подробнее →

В Украину идет похолодание: о чем предупредила синоптик 21.07.2019 19:41 Как одеваться? Со вторника, 23 июля, в Украине снова вернется похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook. "Во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание", - отметила она. До этого Украину накроют ... подробнее →

В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу 21.07.2019 19:21 В Донецкой области в районе проведения операции Объединенных Сил состоялись масштабные учения с развертыванием передовой хирургической группы в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об ... подробнее →