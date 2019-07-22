Местные выборы будут досрочными - у Зеленского приняли решение22.07.2019 22:38
У Владимира Зеленского, как отмечает издание СТРАНА.ua, сославшись на информацию от источника в Офисе президента, уже приняли решение по местным выборам - они будут внеочередными . Сейчас команда ... подробнее →
Рабинович заговорил о покупке «1+1»22.07.2019 22:20
Скандальный украинский политик Вадим Рабинович, который является одним из лидеров прошедшей в новую Верховную Раду партии «Оппозиционна платформа – За жизнь», сообщил, что не прочь ... подробнее →
Зеленский подписал указ о развитии Карпат22.07.2019 22:01
Украинский президент Владимир Зеленский обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития Карпат на 2020 – 2022 год ы. ... подробнее →
Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы22.07.2019 21:40
Рыба гораздо полезнее, чем говядина, курятина и тем более свинина. Увеличение доли рыбы в рационе питания человека является эффективной здоровой стратегией. Врач, кандидат медицинских наук Андрей ... подробнее →
В Херсонской области жена ударила ножом любовницу мужа22.07.2019 21:20
Предварительно установлено, что женщина ранее привлекалась к ответственности за нанесение телесных повреждений, после чего проходила лечение у психиатра. В Голопристанском районе Херсонской области ... подробнее →
В ГСЧС обратились к украинцам с просьбой22.07.2019 21:00
В ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах, а также на сухой траве. По Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в пресс-центре ... подробнее →
Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду22.07.2019 20:41
Около двух десятков действующих народных депутатов не пройдут в новый созыв Верховной Рады . Об этом сообщает на сайте ЦИК согласно подсчетам голосов, передает https://www.dialog . Ранее ... подробнее →
В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков22.07.2019 20:20
На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области с 20 по 21 июля произошло 7 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы, а также 19 аварий без пострадавших, в ... подробнее →
Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания22.07.2019 20:00
Известный предсказатель Нострадамус в своих работах упоминал о начале Третьей мировой войны. По его словам, она может начаться уже в 2019 году и военные действия разгорятся на Ближнем Востоке. В ... подробнее →
В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения22.07.2019 19:40
В «ДНР» пройдет перепись населения в октябре 2019 года . Об этом заявило так называемое «Минэкономразвития ДНР». По данным «ведомства», перепись населения ... подробнее →
Синоптики предупредили украинцев о приближении грозового фронта22.07.2019 19:24
В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН . "23 июля в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях ... подробнее →
Под Черкассами мужчина умер из-за укуса пчелы22.07.2019 19:00
Его организм сильно реагировал на укусы. В Черкасской области в селе Чаплинка от укуса пчелы умер 39-летний мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель . Он пошел ... подробнее →
Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали22.07.2019 18:40
Стало известно, какая судьба ждет известного музыканта Святослава Вакарчука в политике. О том, что звезды предрекают Вакарчуку рассказал астролог Влад Росс изданию « Апостроф ... подробнее →
Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых22.07.2019 18:20
Международная группа ученых из Италии, Швейцарии и Великобритании обнаружила, что в Италии под Флегрейскими полями происходит накопление большого количества магмы. В будущем это может привести к ... подробнее →
Во Флориде в США от удара молнии пострадали восемь человек22.07.2019 18:00
Молния поразила отдыхающих на пляже в американской Флориде. Из восьми пострадавших трое отказались от госпитализации. В американском штате Флорида восемь человек пострадали ... подробнее →
В Украине резко подорожал интернет для населения. На очереди - ТВ22.07.2019 17:44
В Украине резко подорожал интернет для населения . Как и прогнозировали в начале года, за шесть месяцев 2019 года рыночная цена качественной услуги домашнего интернета в популярном пакете 100 Мбит/с ... подробнее →
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