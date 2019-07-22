Рыба гораздо полезнее, чем говядина, курятина и тем более свинина. Увеличение доли рыбы в рационе питания человека является эффективной здоровой стратегией. Врач, кандидат медицинских наук Андрей ... подробнее →

Украинский президент Владимир Зеленский обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития Карпат на 2020 – 2022 год ы. ... подробнее →

Скандальный украинский политик Вадим Рабинович, который является одним из лидеров прошедшей в новую Верховную Раду партии «Оппозиционна платформа – За жизнь», сообщил, что не прочь ... подробнее →

У Владимира Зеленского, как отмечает издание СТРАНА.ua, сославшись на информацию от источника в Офисе президента, уже приняли решение по местным выборам - они будут внеочередными . Сейчас команда ... подробнее →

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области с 20 по 21 июля произошло 7 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы, а также 19 аварий без пострадавших, в ... подробнее →

Около двух десятков действующих народных депутатов не пройдут в новый созыв Верховной Рады . Об этом сообщает на сайте ЦИК согласно подсчетам голосов, передает https://www.dialog . Ранее ... подробнее →

В ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах, а также на сухой траве. По Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в пресс-центре ... подробнее →

Предварительно установлено, что женщина ранее привлекалась к ответственности за нанесение телесных повреждений, после чего проходила лечение у психиатра. В Голопристанском районе Херсонской области ... подробнее →

Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания 22.07.2019 20:00 Известный предсказатель Нострадамус в своих работах упоминал о начале Третьей мировой войны. По его словам, она может начаться уже в 2019 году и военные действия разгорятся на Ближнем Востоке. В ... подробнее →

Синоптики предупредили украинцев о приближении грозового фронта 22.07.2019 19:24 В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН . "23 июля в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях ... подробнее →