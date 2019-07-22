Местные выборы будут досрочными - у Зеленского приняли решение

22.07.2019 22:38

У Владимира Зеленского, как отмечает издание СТРАНА.ua, сославшись на информацию от источника в Офисе президента, уже приняли решение по местным выборам - они будут внеочередными . Сейчас команда ... подробнее →

Рабинович заговорил о покупке «1+1»

22.07.2019 22:20

Скандальный украинский политик Вадим Рабинович, который является одним из лидеров прошедшей в новую Верховную Раду партии «Оппозиционна платформа – За жизнь», сообщил, что не прочь ... подробнее →

Зеленский подписал указ о развитии Карпат

22.07.2019 22:01

Украинский президент Владимир Зеленский обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития Карпат на 2020 – 2022 год ы.    ... подробнее →

Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы

22.07.2019 21:40

Рыба гораздо полезнее, чем говядина, курятина и тем более свинина. Увеличение доли рыбы в рационе питания человека является эффективной здоровой стратегией. Врач, кандидат медицинских наук Андрей ... подробнее →

В Херсонской области жена ударила ножом любовницу мужа

22.07.2019 21:20

Предварительно установлено, что женщина ранее привлекалась к ответственности за нанесение телесных повреждений, после чего проходила лечение у психиатра. В Голопристанском районе Херсонской области ... подробнее →

В ГСЧС обратились к украинцам с просьбой

22.07.2019 21:00

В ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах, а также на сухой траве. По Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом   предупредили в пресс-центре ... подробнее →

Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду

22.07.2019 20:41

Около двух десятков действующих народных депутатов не пройдут в новый созыв Верховной Рады . Об этом сообщает на сайте ЦИК согласно подсчетам голосов, передает https://www.dialog  . Ранее ... подробнее →

В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков

22.07.2019 20:20

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области с 20 по 21 июля произошло 7 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы, а также 19 аварий без пострадавших, в ... подробнее →

Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания

22.07.2019 20:00

Известный предсказатель Нострадамус в своих работах упоминал о начале Третьей мировой войны. По его словам, она может начаться уже в 2019 году и военные действия разгорятся на Ближнем Востоке. В ... подробнее →

В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения

22.07.2019 19:40

В «ДНР» пройдет перепись населения в октябре 2019 года . Об этом заявило так называемое «Минэкономразвития ДНР». По данным «ведомства», перепись населения ... подробнее →

Синоптики предупредили украинцев о приближении грозового фронта

22.07.2019 19:24

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает  УНН . "23 июля в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях ... подробнее →

Под Черкассами мужчина умер из-за укуса пчелы

22.07.2019 19:00

Его организм сильно реагировал на укусы. В Черкасской области в селе Чаплинка от укуса пчелы умер 39-летний мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на  Обозреватель . Он пошел ... подробнее →

Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали

22.07.2019 18:40

Стало известно, какая судьба ждет известного музыканта  Святослава Вакарчука  в политике. О том, что звезды предрекают Вакарчуку рассказал астролог Влад Росс изданию « Апостроф ... подробнее →

Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых

22.07.2019 18:20

Международная группа ученых из Италии, Швейцарии и Великобритании обнаружила, что в Италии под Флегрейскими полями происходит накопление большого количества магмы. В будущем это может привести к ... подробнее →

Во Флориде в США от удара молнии пострадали восемь человек

22.07.2019 18:00

 Молния поразила отдыхающих на пляже в американской Флориде. Из восьми пострадавших трое отказались от госпитализации.  В американском штате Флорида восемь человек пострадали ... подробнее →

В Украине резко подорожал интернет для населения. На очереди - ТВ

22.07.2019 17:44

В Украине резко подорожал интернет для населения . Как и прогнозировали в начале года, за шесть месяцев 2019 года рыночная цена качественной услуги домашнего интернета в популярном пакете 100 Мбит/с ... подробнее →

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