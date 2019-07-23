Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть

23.07.2019 22:49

Исследования показали, что просмотр телевидения значительно замедляет процесс засыпания. Как быстро уснуть — этот вопрос беспокоит нас время от времени. Наши предки отводили сну много ... подробнее →

Страшная трагедия: на украинском курорте мать утонула на глазах у ребенка

23.07.2019 22:28

В субботу, 20 июля, на черноморском курорте под Херсоном утонула женщина на глазах у маленького сына. Об этом сообщает ресурс from-ua . Трагедия произошла около 15:00 на центральном пляже в ... подробнее →

Россия внезапно упростила предоставление вида на жительство украинцам

23.07.2019 22:09

В Госдуме РФ в окончательном чтении был принят законопроект об упрощении предоставления разрешений на пребывание в стране и получения вида на жительство для отдельных категорий иностранцев, в том ... подробнее →

На неподконтрольной Донетчине паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей

23.07.2019 21:51

Количество жителей неподконтрольной украинской власти части Донецкой области, получивших паспорт РФ в упрощенном порядке, на текущий момент составляет 5 285 человек. Об этом сегодня. 23 июля, ... подробнее →

Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы

23.07.2019 21:28

В прифронтовом поселке Опытное, расположенном возле Донецкого аэропорта, впервые за все время войны начались ремонтные работы. Об этом рассказал изданию «Вчасно» координатор ... подробнее →

"Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта

23.07.2019 21:08

Президента Владимира Зеленского обвинили в некорректном и невежливом обращении с сотрудниками СМИ, в частности в фамильярности по отношению к журналисту Михаилу Ткачу. Журналист Михаил Ткач рассказал ... подробнее →

«Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке

23.07.2019 20:49

Житель неподконтрольного Украине Донецка в соцсети опубликовали фото парка имени Щербакова и сообщил данные о работе аттракционов и цены на них. В своей публикации он отметил: «На данный ... подробнее →

В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока

23.07.2019 20:28

Сегодня в приемной экс-депутата Верховной Рады Алексея Белого на улице Куинджи было многоголюдно. Как стало известно, мариупольцы выстроились в очередь за деньгами, которые заработали на выборах. ... подробнее →

Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»

23.07.2019 20:11

Надежда Савченко отреагировала на то, что не прошла в Верховную Раду восьмого созыва Сообщение она опубликовала на своей странице Facebook, пишет Политека. Как символ своего освобождения, она ... подробнее →

Соцсети взорвало "теплое" фото Зеленского с Богданом после победы на выборах в Раду

23.07.2019 19:52

Социальные сети взорвала совместная фотография президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Богдана. Снимок был размещен Богданом на его странице в социальной сети с подписью: ... подробнее →

«Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО

23.07.2019 19:34

В интервью журналистке Янине Соколовой для программы «Рандеву» украинский шоумен Сергей Притула заявил, что ОБСЕ на Донбассе связывает руки украинским защитникам, однако не реагирует на ... подробнее →

"У вас громадянство "ДНР"?" Українець загнав у кут депутата Держдуми питанням про війну

23.07.2019 19:10

Український експерт Максим Ялі загнав у кут депутата нелегітимної Держдуми Костянтина Затуліна незручним питанням про вторгнення Росії на Донбас. Це сталося в ефірі пропагандистської програми "Час ... подробнее →

«Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ

23.07.2019 19:00

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети обратился к подразделениям НВФ с призывом «не паниковать», пока в их руках ... подробнее →

Кто будет "зеленым" премьером Украины: источники назвали главного претендента

23.07.2019 18:25

В Украине активно говорят о том, кто займет второе по значимости кресло - премьер-министра. В штабе президента Владимира Зеленского заявили, что Запад дал свой список претендентов. "Запад дал нам ... подробнее →

В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт

23.07.2019 18:09

Во временно оккупированном Донецке боевики рассмешили странной рекламой товара для детей. Фото опубликовали в Twitter-аккаунте "Дежурный по дЫнЫрЫ", передает from-ua. Так, на рекламном баннере ... подробнее →

Украинские компании-кинопрокатчики работают на Россию – крупное дело СБУ

23.07.2019 17:50

Служба безопасности расследует уголовное дело по подозрению украинских кинопрокатных компаний в перечислении средств спецслужбам России и саботаже украинских фильмов. Об этом говорится в ... подробнее →

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