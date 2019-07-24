В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы24.07.2019 16:30
За минувшие сутки на неподконтрольной Украине территории Донецкой области произошло тридцать четыре пожара, а в неподконтрольном украинскому правительству Дебальцево в огне погибла женщина. Об ... подробнее →
Будем "хохотать" вместе: соцсети впечатлило заявление юмориста, прошедшего в Раду24.07.2019 16:08
Глава студии "Мамахохотала" Роман Грищук, который прошел в Верховную Раду, победив на выборах по 220 округу (Киев), заявил, что планирует заниматься в парламенте вопросами образования. Об этом он ... подробнее →
Отношение Путина к Зеленскому: эксперт рассказал правду24.07.2019 15:48
Главе Российского государства Владимиру Путину непонятен президент Украины Владимир Зеленский. Так, по словам советского диссидента, главы Ассоциации еврейских общественных организаций и общин ... подробнее →
Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса24.07.2019 15:26
Досрочные парламентские выборы в Украине поразили результатом: партия «Слуга народа» победила с огромным отрывом Что же будет с больших число проигравших политиков и к чему нужно ... подробнее →
Ведуться переговори: стало відомо, яку посаду може отримати Порошенко24.07.2019 15:10
Лідер ЄС продовжує тримати хорошу міну при поганій грі, підкреслив Віктор Небоженко. Найголовнішим завданням екс-президента Петра Порошенка в новому парламенті є його політичне виживання, вважає ... подробнее →
С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»24.07.2019 14:52
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области пересекающие блокпосты боевиков «ДНР» вынуждены выстаивать в многочасовых очередях. Для некоторых это заканчивается плачевно. ... подробнее →
В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина24.07.2019 14:34
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Сорокино (до переименования Краснодон, Луганская обл.) погибла оператор канализационно-насосной станции КП«Водоканал». Об этом ... подробнее →
Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской24.07.2019 14:11
Главари «ЛНР» отказались открывать КПВВ «Золотое» на период ремонтных работ по восстановлению моста в Станице Луганской. Об этом заявил так называемый «министр ... подробнее →
"Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну24.07.2019 13:51
Сеть потрясли кадры из оккупированной Луганщины, где местная жительница потребовала от "фашистов" отремонтировать мост. Скандальные кадры показал на своей странице в Facebook пользователь ... подробнее →
В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору24.07.2019 13:29
Во временно оккупированной Горловке автомобиль ГАЗ 2110 врезался в железобетонную опору. Пострадал мужчина зажатый деформированным кузовом. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: В ... подробнее →
Ситуация на КПП ОРДО: «В Горловке много пеших и авто, на "Каргиле" движется 5 машин в час, в Еленовке едут только на бусах»24.07.2019 13:09
Сегодня утром на блокпостах, подконтрольных главарям ОРДО, собрались большие очереди на всех пунктах пропуска. Об этом местные жители сообщают в своих сообщениях в соцсетях, передает ... подробнее →
«ДНР» будет в Киеве»: скандальный Кот заговорил о наступлении24.07.2019 12:42
Скандальный украинский телеведущий Юрий Кот, который был голосом «антимайдана», пригрозил Украине приходом террористов «ДНР» в Киев Он заявил, что они якобы придут мстить за ... подробнее →
Размен Крыма на Донбасс: советник Зеленского наконец рассказал о мнении президента. ВИДЕО24.07.2019 12:33
Владимир Зеленский никогда не пойдет на признание Крыма российским в обмен на возвращение Донбасса под контроль Киева. Так считает советник президента Никита Потураев, передает " Диалог.UA " ... подробнее →
В Украине заметили в продаже бюсты Зеленского: реакция соцсети24.07.2019 12:10
В интернете появились в продаже бюсты президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают в соцсетях, публикуя фото бюста. "Оно же сказало, портреты не вешать. Бюсты ставить", - ... подробнее →
Бомба на пути кортежа Путина: в России арестовали виновных24.07.2019 11:52
В Екатеринбурге были задержаны лица, которые положили муляж бомбы на пути кортежа президента России Владимира Путина. Так, представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых заявил, что ... подробнее →
Боевики «ДНР» и «ЛНР» совершают уголовные преступления в отношении мирных граждан24.07.2019 11:29
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей кроме военных преступлений совершают уголовные преступления в ... подробнее →
- В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы16:30
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»14:52
- В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина14:34
- Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской14:11
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну13:51
- В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору13:29
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Горловке много пеших и авто, на "Каргиле" движется 5 машин в час, в Еленовке едут только на бусах»13:09
- «ДНР» будет в Киеве»: скандальный Кот заговорил о наступлении12:42
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» совершают уголовные преступления в отношении мирных граждан11:29
- «Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами»: в сети рассказали детали гибели бойцов на Донбассе 10:13
- В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы16:30
- Будем "хохотать" вместе: соцсети впечатлило заявление юмориста, прошедшего в Раду16:08
- Отношение Путина к Зеленскому: эксперт рассказал правду15:48
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Ведуться переговори: стало відомо, яку посаду може отримати Порошенко15:10
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»14:52
- В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина14:34
- Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской14:11
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну13:51
- В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору13:29
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»