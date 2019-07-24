В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы

24.07.2019 16:30

За минувшие сутки на неподконтрольной Украине территории Донецкой области произошло тридцать четыре пожара, а в неподконтрольном украинскому правительству Дебальцево в огне погибла женщина. Об ... подробнее →

Будем "хохотать" вместе: соцсети впечатлило заявление юмориста, прошедшего в Раду

24.07.2019 16:08

Глава студии "Мамахохотала" Роман Грищук, который прошел в Верховную Раду, победив на выборах по 220 округу (Киев), заявил, что планирует заниматься в парламенте вопросами образования. Об этом он ... подробнее →

Отношение Путина к Зеленскому: эксперт рассказал правду

24.07.2019 15:48

Главе Российского государства Владимиру Путину непонятен президент Украины Владимир Зеленский. Так, по словам советского диссидента, главы Ассоциации еврейских общественных организаций и общин ... подробнее →

Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса

24.07.2019 15:26

Досрочные парламентские выборы в Украине поразили результатом: партия «Слуга народа» победила с огромным отрывом Что же будет с больших число проигравших политиков и к чему нужно ... подробнее →

Ведуться переговори: стало відомо, яку посаду може отримати Порошенко

24.07.2019 15:10

Лідер ЄС продовжує тримати хорошу міну при поганій грі, підкреслив Віктор Небоженко. Найголовнішим завданням екс-президента Петра Порошенка в новому парламенті є його політичне виживання, вважає ... подробнее →

С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»

24.07.2019 14:52

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области пересекающие блокпосты боевиков «ДНР» вынуждены выстаивать в многочасовых очередях. Для некоторых это заканчивается плачевно. ... подробнее →

В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина

24.07.2019 14:34

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Сорокино (до переименования Краснодон, Луганская обл.) погибла оператор канализационно-насосной станции КП«Водоканал». Об этом ... подробнее →

Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской

24.07.2019 14:11

Главари «ЛНР» отказались открывать КПВВ «Золотое» на период ремонтных работ по восстановлению моста в Станице Луганской. Об этом заявил так называемый «министр ... подробнее →

"Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну

24.07.2019 13:51

Сеть потрясли кадры из оккупированной Луганщины, где местная жительница потребовала от "фашистов" отремонтировать мост. Скандальные кадры показал на своей странице в Facebook пользователь ... подробнее →

В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору

24.07.2019 13:29

Во временно оккупированной Горловке автомобиль ГАЗ 2110 врезался в железобетонную опору. Пострадал мужчина зажатый деформированным кузовом. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: В ... подробнее →

Ситуация на КПП ОРДО: «В Горловке много пеших и авто, на "Каргиле" движется 5 машин в час, в Еленовке едут только на бусах»

24.07.2019 13:09

Сегодня утром на блокпостах, подконтрольных главарям ОРДО, собрались большие очереди на всех пунктах пропуска. Об этом местные жители сообщают в своих сообщениях в соцсетях, передает ... подробнее →

«ДНР» будет в Киеве»: скандальный Кот заговорил о наступлении

24.07.2019 12:42

Скандальный украинский телеведущий Юрий Кот, который был голосом «антимайдана», пригрозил Украине приходом террористов «ДНР» в Киев Он заявил, что они якобы придут мстить за ... подробнее →

Размен Крыма на Донбасс: советник Зеленского наконец рассказал о мнении президента. ВИДЕО

24.07.2019 12:33

Владимир Зеленский никогда не пойдет на признание Крыма российским в обмен на возвращение Донбасса под контроль Киева. Так считает советник президента Никита Потураев, передает " Диалог.UA " ... подробнее →

В Украине заметили в продаже бюсты Зеленского: реакция соцсети

24.07.2019 12:10

В интернете появились в продаже бюсты президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают в соцсетях, публикуя фото бюста. "Оно же сказало, портреты не вешать. Бюсты ставить", - ... подробнее →

Бомба на пути кортежа Путина: в России арестовали виновных

24.07.2019 11:52

В Екатеринбурге были задержаны лица, которые положили муляж бомбы на пути кортежа президента России Владимира Путина. Так, представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых заявил, что ... подробнее →

Боевики «ДНР» и «ЛНР» совершают уголовные преступления в отношении мирных граждан

24.07.2019 11:29

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей кроме военных преступлений совершают уголовные преступления в ... подробнее →

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