В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы 24.07.2019 16:30 За минувшие сутки на неподконтрольной Украине территории Донецкой области произошло тридцать четыре пожара, а в неподконтрольном украинскому правительству Дебальцево в огне погибла женщина. Об ... подробнее →

Отношение Путина к Зеленскому: эксперт рассказал правду 24.07.2019 15:48 Главе Российского государства Владимиру Путину непонятен президент Украины Владимир Зеленский. Так, по словам советского диссидента, главы Ассоциации еврейских общественных организаций и общин ... подробнее →