В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ

24.07.2019 22:34

Часть российских офицеров на Донбассе отстранили от командования боевиками и вернули на родину. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает segodnya.ua . Так, на ... подробнее →

Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи

24.07.2019 22:12

Глава Офісу президента Андрій Богдан направив до Кабміну прохання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Рішення аргументовано 118 статтею Конституції України. Відповідний документ із ... подробнее →

В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста

24.07.2019 21:45

В оккупированной Керчи в Комсомольском парке построят уменьшенную копию Крымского моста. По данным местных СМИ, конкурс на право построить инсталляцию «Крымский мост» объявлен на ... подробнее →

«Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк

24.07.2019 21:16

Генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан прокомментировал новость о переброске Россией группы снайперов в оккупированный Донецк, передает replyua.net. По его мнению, именно ... подробнее →

Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт

24.07.2019 20:50

Географ и член Бюро анализа политики Виктор Бобыренко предсказал победу Владимира Зеленского еще в 2015 году, пишет Политека. Тогда на «Украинской правде» вышла колонка Бобыренко под ... подробнее →

На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"

24.07.2019 20:28

На одном из самых "горячих" участков фронта, Авдеевской промке, 22 июля был ликвидирован террорист "ДНР" по кличке "Хантер". О смерти "Хантера" рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, ... подробнее →

В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль

24.07.2019 19:52

В Левобережном районе автомобиль на дороге сбил кошку. На помощь животному пришли патрульные полицейские, пишет 0629 . Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Донецкой области, на линию "102" ... подробнее →

Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской

24.07.2019 19:29

Члены НВФ ОРЛО не позволили украинским специалистам осмотреть разрушенный мост в Станице Луганской. Об этом заявил глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин, передает donpress.com ... подробнее →

На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности

24.07.2019 18:58

Мощный взрыв вынес стены и кона в частном доме в поселке Хорошево под Харьковом, передает from-ua. Инцидент произошел в два часа дня 24 июля. Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в ... подробнее →

Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»

24.07.2019 18:34

На Луганщине заочно сообщено о подозрении жительнице Станицы Луганской, организовавшей информаторскую сеть «народной милиции ЛНР». Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба ... подробнее →

"Слуга народа" готовит крупное изменение в Раде и Кабмине

24.07.2019 18:02

Глава партии "Слуга народа" заявил, что необходимо переформатировать общение Парламента и правительства. Об этом Разумков рассказал в интервью "Интерфакс-Украины", передает "Диалог.UA". Ранее глава ... подробнее →

25 июля в ОРДЛО прибудет «внеочередной гумконвой» из России

24.07.2019 17:35

25 июля на неподконтрольную Украине часть Донбасса прибудет так называемый «гуманитарный конвой МЧС РФ». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», ... подробнее →

«Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО

24.07.2019 17:14

Украинский журналист Виталий Портников UKRLIFE.TV заявил, что Россия не хочет договариваться о мире с Украиной и чем дальше она ждет, тем меньше шансов остается на мирное сосуществование, передает ... подробнее →

ЧП на украинском курорте: десятки людей а больнице, диагноз пугает

24.07.2019 16:49

Инцидент произошел в Железном Порту на Херсонщине. Восемнадцать отдыхающих на известном украинском курорте попали в районную больницу Голой Пристани с пищевым отравлением (гастроэнтеритом), пишет ... подробнее →

В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы

24.07.2019 16:30

За минувшие сутки на неподконтрольной Украине территории Донецкой области произошло тридцать четыре пожара, а в неподконтрольном украинскому правительству Дебальцево в огне погибла женщина. Об ... подробнее →

Будем "хохотать" вместе: соцсети впечатлило заявление юмориста, прошедшего в Раду

24.07.2019 16:08

Глава студии "Мамахохотала" Роман Грищук, который прошел в Верховную Раду, победив на выборах по 220 округу (Киев), заявил, что планирует заниматься в парламенте вопросами образования. Об этом он ... подробнее →

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