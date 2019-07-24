В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ24.07.2019 22:34
Часть российских офицеров на Донбассе отстранили от командования боевиками и вернули на родину. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает segodnya.ua . Так, на ... подробнее →
Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи24.07.2019 22:12
Глава Офісу президента Андрій Богдан направив до Кабміну прохання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Рішення аргументовано 118 статтею Конституції України. Відповідний документ із ... подробнее →
В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста24.07.2019 21:45
В оккупированной Керчи в Комсомольском парке построят уменьшенную копию Крымского моста. По данным местных СМИ, конкурс на право построить инсталляцию «Крымский мост» объявлен на ... подробнее →
«Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк24.07.2019 21:16
Генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан прокомментировал новость о переброске Россией группы снайперов в оккупированный Донецк, передает replyua.net. По его мнению, именно ... подробнее →
Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт24.07.2019 20:50
Географ и член Бюро анализа политики Виктор Бобыренко предсказал победу Владимира Зеленского еще в 2015 году, пишет Политека. Тогда на «Украинской правде» вышла колонка Бобыренко под ... подробнее →
На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"24.07.2019 20:28
На одном из самых "горячих" участков фронта, Авдеевской промке, 22 июля был ликвидирован террорист "ДНР" по кличке "Хантер". О смерти "Хантера" рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, ... подробнее →
В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль24.07.2019 19:52
В Левобережном районе автомобиль на дороге сбил кошку. На помощь животному пришли патрульные полицейские, пишет 0629 . Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Донецкой области, на линию "102" ... подробнее →
Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской24.07.2019 19:29
Члены НВФ ОРЛО не позволили украинским специалистам осмотреть разрушенный мост в Станице Луганской. Об этом заявил глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин, передает donpress.com ... подробнее →
На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности24.07.2019 18:58
Мощный взрыв вынес стены и кона в частном доме в поселке Хорошево под Харьковом, передает from-ua. Инцидент произошел в два часа дня 24 июля. Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в ... подробнее →
Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»24.07.2019 18:34
На Луганщине заочно сообщено о подозрении жительнице Станицы Луганской, организовавшей информаторскую сеть «народной милиции ЛНР». Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба ... подробнее →
"Слуга народа" готовит крупное изменение в Раде и Кабмине24.07.2019 18:02
Глава партии "Слуга народа" заявил, что необходимо переформатировать общение Парламента и правительства. Об этом Разумков рассказал в интервью "Интерфакс-Украины", передает "Диалог.UA". Ранее глава ... подробнее →
25 июля в ОРДЛО прибудет «внеочередной гумконвой» из России24.07.2019 17:35
25 июля на неподконтрольную Украине часть Донбасса прибудет так называемый «гуманитарный конвой МЧС РФ». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», ... подробнее →
«Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО24.07.2019 17:14
Украинский журналист Виталий Портников UKRLIFE.TV заявил, что Россия не хочет договариваться о мире с Украиной и чем дальше она ждет, тем меньше шансов остается на мирное сосуществование, передает ... подробнее →
ЧП на украинском курорте: десятки людей а больнице, диагноз пугает24.07.2019 16:49
Инцидент произошел в Железном Порту на Херсонщине. Восемнадцать отдыхающих на известном украинском курорте попали в районную больницу Голой Пристани с пищевым отравлением (гастроэнтеритом), пишет ... подробнее →
В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы24.07.2019 16:30
За минувшие сутки на неподконтрольной Украине территории Донецкой области произошло тридцать четыре пожара, а в неподконтрольном украинскому правительству Дебальцево в огне погибла женщина. Об ... подробнее →
Будем "хохотать" вместе: соцсети впечатлило заявление юмориста, прошедшего в Раду24.07.2019 16:08
Глава студии "Мамахохотала" Роман Грищук, который прошел в Верховную Раду, победив на выборах по 220 округу (Киев), заявил, что планирует заниматься в парламенте вопросами образования. Об этом он ... подробнее →
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