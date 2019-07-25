У Києві український воїн, який захищав Донбас від російських найманців, не захотів їхати в маршрутці по УБД. Ситуацію на своїй сторінці в Facebook описав український журналіст і блогер Тім Златкін. ... подробнее →

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко принял неожиданное решение после выборов в Верховную Раду. По итогам голосования, он вместе с партией проходит в парламент Украины ... подробнее →

Послы стран-участниц Евросоюза приступили к обсуждению ситуации вокруг массовой выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Такой информацией поделился в Twitter ... подробнее →

Согласно данным from-ua , 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает ... подробнее →

Передовые подразделения украинской армии смогли уничтожить опорный пункт российских наемников на Донбассе в ответ на многократные нарушения достигнутых в Минске договоренностей. Об этом на своей ... подробнее →

Экс-командир подразделения НВФ батальона «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети раскритиковал проведение «митинга с обращением к президенту РФ с просьбой ... подробнее →

Врачи-диетологи и известные медики рассказали о популярном летнем фрукте, который поможет быстро сбросить лишний вес. Как информируют replyua.net, на первое место диетологи поставили яблоки, с ... подробнее →

Члены ОИК не могут подсчитать голоса из-за отравления салатом оливье. Сейчас четверо человек находятся в инфекционном отделении. Более 10 членов Окружной избирательной комиссии №70 (Закарпатская ... подробнее →

В Северодонецке подростки устроили стрельбу из пистолета 25.07.2019 12:42 В Северодонецке патрульные ТОР обнаружили группу подростков, которые стреляли по деревьям в школьном дворе. Об этом сообщает Трибун с ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Луганщины. ... подробнее →