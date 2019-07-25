Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения 25.07.2019 14:18 Врачи-диетологи и известные медики рассказали о популярном летнем фрукте, который поможет быстро сбросить лишний вес. Как информируют replyua.net, на первое место диетологи поставили яблоки, с ... подробнее →