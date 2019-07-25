Про секс-скандал в военной части на Хмельнитчине теперь знает весь мир. Даже в США The New York Times выпустили публикацию о 24-летнюю украинскую женщину-военную, которая борется против сексуального ... подробнее →

В Донецкой области правоохранители обнаружила в селе Михайловка тайник с боеприпасами и оружием. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает donpress.com . В штабе уточнили, что тайник ... подробнее →

В четверг, 25 июля, в Киеве неизвестные напали на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко., пишет Апостроф. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп VIII созыва Владимир ... подробнее →

В «ДНР» отчитались об увеличении пенсионных выплат 25.07.2019 20:19 В «ДНР» заявили, что доплату к «пенсии» получили 550 тысяч человек, а число тех, кто до сих пор получает минимальную выплату, составляет 80 тысяч человек (12% от общего числа ... подробнее →