В Киеве неизвестные напали на Порошенко. ВИДЕО25.07.2019 22:35
В четверг, 25 июля, в Киеве неизвестные напали на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко., пишет Апостроф. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп VIII созыва Владимир ... подробнее →
На Донетчине найден тайник с боеприпасами25.07.2019 22:13
В Донецкой области правоохранители обнаружила в селе Михайловка тайник с боеприпасами и оружием. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает donpress.com . В штабе уточнили, что тайник ... подробнее →
Интимный скандал в ВСУ получил резонансное продолжение: что произошло25.07.2019 21:52
Про секс-скандал в военной части на Хмельнитчине теперь знает весь мир. Даже в США The New York Times выпустили публикацию о 24-летнюю украинскую женщину-военную, которая борется против сексуального ... подробнее →
Психолог назвал слово, помогающее успокоиться25.07.2019 21:27
Знаменитый психолог Джеффри Бернштейн назвал слово, способствующее снижению уровня беспокойства, передает Хроника.инфо. По данным специалиста, произнося вслух словосочетание «тем не ... подробнее →
В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина25.07.2019 21:02
Во временно оккупированном Луганске на улице Луганской Правды загорелся жилой дом. В результате сильно обгорел находившийся в доме мужчина. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: ... подробнее →
Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились25.07.2019 20:39
В сети появился странный видеоролик, в котором якобы "украинские бойцы" на Донбассе стреляют из миномета и ругают президента Владимира Зеленского из-за перемирия. Соответствующее видео опубликовал ... подробнее →
В «ДНР» отчитались об увеличении пенсионных выплат25.07.2019 20:19
В «ДНР» заявили, что доплату к «пенсии» получили 550 тысяч человек, а число тех, кто до сих пор получает минимальную выплату, составляет 80 тысяч человек (12% от общего числа ... подробнее →
Названы главные проблемы на КПВВ Донбасса25.07.2019 20:01
Основными проблемами на КПВВ в Донецкой области является отсутствие надлежащего уровня медицинской помощи и частные перевозчики. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав ... подробнее →
Под Горловкой российская мина убила пенсионерку - террористы путаются в показаниях25.07.2019 19:42
В оккупированном поселке Зайцево на российской мине подорвалась пенсионерка. Она не выжила. Внимание на трагедию обратил в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о ... подробнее →
ЦВК порахувала 100% протоколів25.07.2019 19:19
Центральна виборча комісія вже порахувала 100% протоколів і протягом 15 днів оголосить остаточні результати виборів. Проте вже зараз зрозуміло, що у Раді 9-го скликання не буде багатьох ... подробнее →
Нападение на Порошенко под ГБР в деталях: новые кадры ожесточенной драки "слили" в Сеть. ВИДЕО25.07.2019 19:02
В Сети появилось новое видео нападения группы неизвестных на автомобиль с экс-президентом Петром Порошенко у здания Госбюро расследований (ГБР) в Киеве 25 июля. Видео скандального инцидента ... подробнее →
Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности25.07.2019 18:43
Украина должна выходить за рамки уже существующих форматов переговоров по урегулированию войны с Россией и выносить этот конфликт на уровень глобальной безопасности – чтобы этот вопрос ... подробнее →
Возле КПВВ "Марьинка" боевики похитили мужчину25.07.2019 18:18
Боевики "ДНР" похитили мужчину на своем блокпосту недалеко от КПВВ "Марьинка". Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает агентство "Українські національні новини". О ... подробнее →
В Амвросиевском районе два дня искали заблудившегося мужчину25.07.2019 18:01
Во временно оккупированном Амвросиевском районе на территории лесничества потерялся мужчина, которого искали два дня. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: На территории временно ... подробнее →
Командующий ООС рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе25.07.2019 17:42
Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский в интервью украинским СМИ сообщил о продвижении ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе. В частности, Сырский отметил: «С начала ООС ... подробнее →
Жителю Кропивницка вылазка на дерево стоила жизни25.07.2019 17:23
В Кропивницком мужчина упал с дерева и погиб из-за полученных травм. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает from-ua. В судебных материалах говорится, что ... подробнее →
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