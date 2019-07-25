Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»25.07.2019 15:21
Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко принял неожиданное решение после выборов в Верховную Раду. По итогам голосования, он вместе с партией проходит в парламент Украины ... подробнее →
"Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ25.07.2019 14:59
У Києві український воїн, який захищав Донбас від російських найманців, не захотів їхати в маршрутці по УБД. Ситуацію на своїй сторінці в Facebook описав український журналіст і блогер Тім Златкін. ... подробнее →
На Закарпатье не могут подсчитать голоса из-за отравления членов комиссии25.07.2019 14:34
Члены ОИК не могут подсчитать голоса из-за отравления салатом оливье. Сейчас четверо человек находятся в инфекционном отделении. Более 10 членов Окружной избирательной комиссии №70 (Закарпатская ... подробнее →
Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения25.07.2019 14:18
Врачи-диетологи и известные медики рассказали о популярном летнем фрукте, который поможет быстро сбросить лишний вес. Как информируют replyua.net, на первое место диетологи поставили яблоки, с ... подробнее →
«Свое мы отмитинговали»: Ходаковский отреагировал на подготовку митинга в Донецке25.07.2019 13:27
Экс-командир подразделения НВФ батальона «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети раскритиковал проведение «митинга с обращением к президенту РФ с просьбой ... подробнее →
ВСУ продолжают громить "ДНР" на Донбассе: взорван еще один опорный пункт боевиков на передовой. ВИДЕО25.07.2019 13:23
Передовые подразделения украинской армии смогли уничтожить опорный пункт российских наемников на Донбассе в ответ на многократные нарушения достигнутых в Минске договоренностей. Об этом на своей ... подробнее →
«Машин много, пропуск медленный»: в соцсети показали кадры очереди на «Каргиле». ВИДЕО25.07.2019 13:10
Сегодня утром на подконтрольных НВФ пунктах пропуска собрались большие очереди, при этом пропуск довольно медленный. Об этом местные жители сообщают в своих сообщениях в соцсетях, передает ... подробнее →
Блогер из Донецка рассказал о странной "традиции" жителей "ДНР" на КПП25.07.2019 12:51
Донецкий блогер раскрыл неожиданный нюанс жизни в "республике". Блогер из Донецка Макс Баринов рассказал, что дончане, когда пересекают КПП на линии разграничения Украины и "ДНР", закапывают в ... подробнее →
В Северодонецке подростки устроили стрельбу из пистолета25.07.2019 12:42
В Северодонецке патрульные ТОР обнаружили группу подростков, которые стреляли по деревьям в школьном дворе. Об этом сообщает Трибун с ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Луганщины. ... подробнее →
Как поделили власть в Донецкой области25.07.2019 12:26
Победителем выборов по партийным спискам в Донецкой области стала партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За життя". Но на округах выдвиженцы ОПЗЖ столкнулись с мощной конкуренцией со ... подробнее →
Зеленский шокировал депутатов своим решением: что произошло?25.07.2019 12:09
Президент Украины Владимир Зеленский обязал каждого кандидата в депутаты, каждого депутата, каждого члена команды, подписать меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает from-ua. В этом ... подробнее →
В «ДНР»: Как выглядят окраины и центр Иловайска сегодня. ВИДЕО25.07.2019 11:52
Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, как сегодня выглядят центр и окраины Иловайска, где в августе 2014 года шли ожесточенные боевые действия. Об этом ... подробнее →
Уничтожено скопление техники и десятки членов НВФ: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ25.07.2019 11:32
До начала очередного перемирия на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили большое число военной техники и около 20 членов НВФ, а также ранили еще более сотни «военных ЛДНР». Об этом сообщил ... подробнее →
Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности25.07.2019 11:08
Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" нарушили устойчивый режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе. В течение минувших суток, 24 июля, гибридная армия Российской ... подробнее →
В Киеве прохожий пытался дать отпор пьяной толпе, открыв стрельбу. ВИДЕО25.07.2019 10:52
Ночью 25 июля в Оболонском районе Киева произошел опасный инцидент с пьяной компанией и прохожим. Об этом сообщает издание " Информатор ". ЧП случилось по адресу улица Маршала Малиновского, 4в ... подробнее →
Обстановка на КПВВ: На «Марьинке» нет машин25.07.2019 10:29
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы. В общем через КПВВ последовало 46,8 тысячи человек и ... подробнее →
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- ВСУ продолжают громить "ДНР" на Донбассе: взорван еще один опорный пункт боевиков на передовой. ВИДЕО13:23
- «Машин много, пропуск медленный»: в соцсети показали кадры очереди на «Каргиле». ВИДЕО13:10
- Блогер из Донецка рассказал о странной "традиции" жителей "ДНР" на КПП12:51
- В Северодонецке подростки устроили стрельбу из пистолета12:42
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- В «ДНР»: Как выглядят окраины и центр Иловайска сегодня. ВИДЕО11:52
- Уничтожено скопление техники и десятки членов НВФ: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ11:32
- Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности11:08
- Обстановка на КПВВ: На «Марьинке» нет машин10:29
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»15:21
- "Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ14:59
- На Закарпатье не могут подсчитать голоса из-за отравления членов комиссии14:34
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