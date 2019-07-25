В Киеве неизвестные напали на Порошенко. ВИДЕО

25.07.2019 22:35

В четверг, 25 июля, в Киеве неизвестные напали на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко., пишет Апостроф. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп VIII созыва Владимир ... подробнее →

На Донетчине найден тайник с боеприпасами

25.07.2019 22:13

В Донецкой области правоохранители обнаружила в селе Михайловка тайник с боеприпасами и оружием. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает donpress.com . В штабе уточнили, что тайник ... подробнее →

Интимный скандал в ВСУ получил резонансное продолжение: что произошло

25.07.2019 21:52

Про секс-скандал в военной части на Хмельнитчине теперь знает весь мир. Даже в США The New York Times выпустили публикацию о 24-летнюю украинскую женщину-военную, которая борется против сексуального ... подробнее →

Психолог назвал слово, помогающее успокоиться

25.07.2019 21:27

Знаменитый психолог Джеффри Бернштейн назвал слово, способствующее снижению уровня беспокойства, передает Хроника.инфо. По данным специалиста, произнося вслух словосочетание «тем не ... подробнее →

В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина

25.07.2019 21:02

Во временно оккупированном Луганске на улице Луганской Правды загорелся жилой дом. В результате сильно обгорел находившийся в доме мужчина. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: ... подробнее →

Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились

25.07.2019 20:39

В сети появился странный видеоролик, в котором якобы "украинские бойцы" на Донбассе стреляют из миномета и ругают президента Владимира Зеленского из-за перемирия. Соответствующее видео опубликовал ... подробнее →

В «ДНР» отчитались об увеличении пенсионных выплат

25.07.2019 20:19

В «ДНР» заявили, что доплату к «пенсии» получили 550 тысяч человек, а число тех, кто до сих пор получает минимальную выплату, составляет 80 тысяч человек (12% от общего числа ... подробнее →

Названы главные проблемы на КПВВ Донбасса

25.07.2019 20:01

Основными проблемами на КПВВ в Донецкой области является отсутствие надлежащего уровня медицинской помощи и частные перевозчики. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав ... подробнее →

Под Горловкой российская мина убила пенсионерку - террористы путаются в показаниях

25.07.2019 19:42

В оккупированном поселке Зайцево на российской мине подорвалась пенсионерка. Она не выжила. Внимание на трагедию обратил в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о ... подробнее →

ЦВК порахувала 100% протоколів

25.07.2019 19:19

Центральна виборча комісія вже порахувала 100% протоколів і протягом 15 днів оголосить остаточні результати виборів. Проте вже зараз зрозуміло, що у Раді 9-го скликання не буде багатьох ... подробнее →

Нападение на Порошенко под ГБР в деталях: новые кадры ожесточенной драки "слили" в Сеть. ВИДЕО

25.07.2019 19:02

В Сети появилось новое видео нападения группы неизвестных на автомобиль с экс-президентом Петром Порошенко у здания Госбюро расследований (ГБР) в Киеве 25 июля. Видео скандального инцидента ... подробнее →

Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности

25.07.2019 18:43

Украина должна выходить за рамки уже существующих форматов переговоров по урегулированию войны с Россией и выносить этот конфликт на уровень глобальной безопасности – чтобы этот вопрос ... подробнее →

Возле КПВВ "Марьинка" боевики похитили мужчину

25.07.2019 18:18

Боевики "ДНР" похитили мужчину на своем блокпосту недалеко от КПВВ "Марьинка". Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает агентство "Українські національні новини". О ... подробнее →

В Амвросиевском районе два дня искали заблудившегося мужчину

25.07.2019 18:01

Во временно оккупированном Амвросиевском районе на территории лесничества потерялся мужчина, которого искали два дня. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: На территории временно ... подробнее →

Командующий ООС рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе

25.07.2019 17:42

Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский в интервью украинским СМИ сообщил о продвижении ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе. В частности, Сырский отметил: «С начала ООС ... подробнее →

Жителю Кропивницка вылазка на дерево стоила жизни

25.07.2019 17:23

В Кропивницком мужчина упал с дерева и погиб из-за полученных травм. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает from-ua. В судебных материалах говорится, что ... подробнее →

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