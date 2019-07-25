Дожди «перекочевали» на восток: свежий прогноз от украинских синоптиков

25.07.2019 16:45

Согласно данным from-ua , 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает ... подробнее →

Жители ОРДЛО могут лишиться права въезда в Европу из-за паспортов РФ

25.07.2019 15:52

Послы стран-участниц Евросоюза приступили к обсуждению ситуации вокруг массовой выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Такой информацией поделился в Twitter ... подробнее →

Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»

25.07.2019 15:21

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко принял неожиданное решение после выборов в Верховную Раду. По итогам голосования, он вместе с партией проходит в парламент Украины ... подробнее →

"Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ

25.07.2019 14:59

У Києві український воїн, який захищав Донбас від російських найманців, не захотів їхати в маршрутці по УБД. Ситуацію на своїй сторінці в Facebook описав український журналіст і блогер Тім Златкін. ... подробнее →

На Закарпатье не могут подсчитать голоса из-за отравления членов комиссии

25.07.2019 14:34

Члены ОИК не могут подсчитать голоса из-за отравления салатом оливье. Сейчас четверо человек находятся в инфекционном отделении. Более 10 членов Окружной избирательной комиссии №70 (Закарпатская ... подробнее →

Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения

25.07.2019 14:18

Врачи-диетологи и известные медики рассказали о популярном летнем фрукте, который поможет быстро сбросить лишний вес. Как информируют replyua.net, на первое место диетологи поставили яблоки, с ... подробнее →

«Свое мы отмитинговали»: Ходаковский отреагировал на подготовку митинга в Донецке

25.07.2019 13:27

Экс-командир подразделения НВФ батальона «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети раскритиковал проведение «митинга с обращением к президенту РФ с просьбой ... подробнее →

ВСУ продолжают громить "ДНР" на Донбассе: взорван еще один опорный пункт боевиков на передовой. ВИДЕО

25.07.2019 13:23

Передовые подразделения украинской армии смогли уничтожить опорный пункт российских наемников на Донбассе в ответ на многократные нарушения достигнутых в Минске договоренностей. Об этом на своей ... подробнее →

«Машин много, пропуск медленный»: в соцсети показали кадры очереди на «Каргиле». ВИДЕО

25.07.2019 13:10

Сегодня утром на подконтрольных НВФ пунктах пропуска собрались большие очереди, при этом пропуск довольно медленный. Об этом местные жители сообщают в своих сообщениях в соцсетях, передает ... подробнее →

Блогер из Донецка рассказал о странной "традиции" жителей "ДНР" на КПП

25.07.2019 12:51

Донецкий блогер раскрыл неожиданный нюанс жизни в "республике". Блогер из Донецка Макс Баринов рассказал, что дончане, когда пересекают КПП на линии разграничения Украины и "ДНР", закапывают в ... подробнее →

В Северодонецке подростки устроили стрельбу из пистолета

25.07.2019 12:42

В Северодонецке патрульные ТОР обнаружили группу подростков, которые стреляли по деревьям в школьном дворе. Об этом сообщает Трибун с ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Луганщины. ... подробнее →

Как поделили власть в Донецкой области

25.07.2019 12:26

Победителем выборов по партийным спискам в Донецкой области стала партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За життя". Но на округах выдвиженцы ОПЗЖ столкнулись с мощной конкуренцией со ... подробнее →

Зеленский шокировал депутатов своим решением: что произошло?

25.07.2019 12:09

Президент Украины Владимир Зеленский обязал каждого кандидата в депутаты, каждого депутата, каждого члена команды, подписать меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает from-ua. В этом ... подробнее →

В «ДНР»: Как выглядят окраины и центр Иловайска сегодня. ВИДЕО

25.07.2019 11:52

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, как сегодня выглядят центр и окраины Иловайска, где в августе 2014 года шли ожесточенные боевые действия. Об этом ... подробнее →

Уничтожено скопление техники и десятки членов НВФ: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ

25.07.2019 11:32

До начала очередного перемирия на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили большое число военной техники и около 20 членов НВФ, а также ранили еще более сотни «военных ЛДНР». Об этом сообщил ... подробнее →

Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности

25.07.2019 11:08

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" нарушили устойчивый режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе. В течение минувших суток, 24 июля, гибридная армия Российской ... подробнее →

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