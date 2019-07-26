Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС

26.07.2019 22:44

Делегация США во главе со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером 26 июля побывала в зоне проведения Операции Объединенных сил. О визите Волкера на Донбасс рассказала в Facebook пресс-служба штаба ... подробнее →

Возраст выхода на пенсию: в ПФ разъяснил важный момент. ВИДЕО

26.07.2019 22:18

В Украине поэтапно вводится новый пенсионный возраст. Пенсионный фонд Украины подготовил информацию о наиболее важных вопросах украинцев относительно выхода мужчин и женщин на пенсию. Данные были ... подробнее →

Снос «хрущевок» в Украине: Минрегионстрой предложил решение

26.07.2019 22:01

В Минрегионе разработан законопроект, согласно которому отселение людей из «хрущевки» в новое жилье будет осуществляться в том же административном округе. Об этом в интервью РБК ... подробнее →

На Луганщине исполнят концерт, который 200 лет считался потерянным

26.07.2019 21:42

В Луганской области исполнят концерт, который последние 200 лет считался потерянным. Оркестр проекта «Музыка и диалог», который сыграет его, состоит из украинских и зарубежных музыкантов. ... подробнее →

Пушилин установил в ОРДО «день конституции»

26.07.2019 21:20

Глава «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» об установлении памятной даты — «дня конституции республики». Соответствующий «документ» ... подробнее →

Что помешает вступлению Украины в НАТО в 2020-м: глава МИД Климкин озвучил горькую правду

26.07.2019 20:59

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что среди стран-членов НАТО до сих пор нет единого мнения относительно вступления Украины в Альянс. На саммите Альянса в Варшаве в 2016 ... подробнее →

Власти Луганщины сделали заявление по ажиотажу на КПП «Станица Луганская»

26.07.2019 20:37

Члены НВФ ОРЛО распространяют ложные слухи о том, что в ближайшие дни будет закрыт мост в Станице Луганской и не будет работать КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, пишет ... подробнее →

В "ДНР" признали вину за сбитый Boeing. ВИДЕО

26.07.2019 20:13

Украинская телеведущая поймала боевиков на признании того, что именно они нанесли удар по Boeing, который пролетал над Торезом. В своем шоу на Youtube украинская журналистка Янина Соколова показала ... подробнее →

В Макеевке на шахте пострадала горнорабочая

26.07.2019 19:57

Во временно оккупированной Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадала горнорабочая. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Во временно оккупированной Макеевке из-за ... подробнее →

Стало известно, кто откроет первое заседание Верховной Рады

26.07.2019 19:33

В этом году первое заседание новоизбранного парламента откроет победивший на выборах кандидат в народные депутаты Юлий Иоффе – он будет самым старшим нардепом в Верховной Раде IX созыва, ... подробнее →

Оккупанты требуют ускорить операцию «паспортизация ОРДЛО»

26.07.2019 19:08

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированном Донбассе требуют от местных жителей, которые сотрудничают с ... подробнее →

Зеленский и Волкер договорились о том, как завершить отвод вооружения на линии соприкосновения

26.07.2019 18:49

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает ДонПресс . В ходе беседы стороны обсудили процесс ... подробнее →

Россиянин, воевавший за "Азов", угрожает Порошенко и его семье

26.07.2019 18:24

Бывший боец полка "Азов" Никита Макеев записал видеообращение, которым объяснил свое нападение на автомобиль экс-президента Украины Петра Порошенко в Киеве 25 июля. Макеев выступил с угрозами в адрес ... подробнее →

Конфискация от Зеленского: у кого собираются отбирать имущество

26.07.2019 18:00

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о конфискации активов, которые получены незаконным путем. Изменения хотят внести в Гражданский кодекс. Таким образом, в ... подробнее →

Зеленский рассказал о договоренностях с Пинчуком из-за Кучмы

26.07.2019 17:42

Олигарх Виктор Пинчук ни с чем не обращался к президенту из-за того, что Зеленский помог назначить Леонида Кучму в Минскую группу. Об этом Зеленский сообщил программе "Схемы", передает " ... подробнее →

На одном из заводов ОРЛО произошел пожар: серьезные повреждения, двое пострадавших

26.07.2019 17:20

В неподконтрольном Украине Алчевске Луганской области 25 июля в одном из цехов металлургического комбината случился пожар, из-за которого пострадали два человека. Об этом сообщает так называемая ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 45 новостей)

123>»

все новости Донбасса →
Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх