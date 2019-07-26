Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС26.07.2019 22:44
Делегация США во главе со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером 26 июля побывала в зоне проведения Операции Объединенных сил. О визите Волкера на Донбасс рассказала в Facebook пресс-служба штаба ... подробнее →
Возраст выхода на пенсию: в ПФ разъяснил важный момент. ВИДЕО26.07.2019 22:18
В Украине поэтапно вводится новый пенсионный возраст. Пенсионный фонд Украины подготовил информацию о наиболее важных вопросах украинцев относительно выхода мужчин и женщин на пенсию. Данные были ... подробнее →
Снос «хрущевок» в Украине: Минрегионстрой предложил решение26.07.2019 22:01
В Минрегионе разработан законопроект, согласно которому отселение людей из «хрущевки» в новое жилье будет осуществляться в том же административном округе. Об этом в интервью РБК ... подробнее →
На Луганщине исполнят концерт, который 200 лет считался потерянным26.07.2019 21:42
В Луганской области исполнят концерт, который последние 200 лет считался потерянным. Оркестр проекта «Музыка и диалог», который сыграет его, состоит из украинских и зарубежных музыкантов. ... подробнее →
Пушилин установил в ОРДО «день конституции»26.07.2019 21:20
Глава «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» об установлении памятной даты — «дня конституции республики». Соответствующий «документ» ... подробнее →
Что помешает вступлению Украины в НАТО в 2020-м: глава МИД Климкин озвучил горькую правду26.07.2019 20:59
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что среди стран-членов НАТО до сих пор нет единого мнения относительно вступления Украины в Альянс. На саммите Альянса в Варшаве в 2016 ... подробнее →
Власти Луганщины сделали заявление по ажиотажу на КПП «Станица Луганская»26.07.2019 20:37
Члены НВФ ОРЛО распространяют ложные слухи о том, что в ближайшие дни будет закрыт мост в Станице Луганской и не будет работать КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, пишет ... подробнее →
В "ДНР" признали вину за сбитый Boeing. ВИДЕО26.07.2019 20:13
Украинская телеведущая поймала боевиков на признании того, что именно они нанесли удар по Boeing, который пролетал над Торезом. В своем шоу на Youtube украинская журналистка Янина Соколова показала ... подробнее →
В Макеевке на шахте пострадала горнорабочая26.07.2019 19:57
Во временно оккупированной Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадала горнорабочая. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Во временно оккупированной Макеевке из-за ... подробнее →
Стало известно, кто откроет первое заседание Верховной Рады26.07.2019 19:33
В этом году первое заседание новоизбранного парламента откроет победивший на выборах кандидат в народные депутаты Юлий Иоффе – он будет самым старшим нардепом в Верховной Раде IX созыва, ... подробнее →
Оккупанты требуют ускорить операцию «паспортизация ОРДЛО»26.07.2019 19:08
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированном Донбассе требуют от местных жителей, которые сотрудничают с ... подробнее →
Зеленский и Волкер договорились о том, как завершить отвод вооружения на линии соприкосновения26.07.2019 18:49
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает ДонПресс . В ходе беседы стороны обсудили процесс ... подробнее →
Россиянин, воевавший за "Азов", угрожает Порошенко и его семье26.07.2019 18:24
Бывший боец полка "Азов" Никита Макеев записал видеообращение, которым объяснил свое нападение на автомобиль экс-президента Украины Петра Порошенко в Киеве 25 июля. Макеев выступил с угрозами в адрес ... подробнее →
Конфискация от Зеленского: у кого собираются отбирать имущество26.07.2019 18:00
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о конфискации активов, которые получены незаконным путем. Изменения хотят внести в Гражданский кодекс. Таким образом, в ... подробнее →
Зеленский рассказал о договоренностях с Пинчуком из-за Кучмы26.07.2019 17:42
Олигарх Виктор Пинчук ни с чем не обращался к президенту из-за того, что Зеленский помог назначить Леонида Кучму в Минскую группу. Об этом Зеленский сообщил программе "Схемы", передает " ... подробнее →
На одном из заводов ОРЛО произошел пожар: серьезные повреждения, двое пострадавших26.07.2019 17:20
В неподконтрольном Украине Алчевске Луганской области 25 июля в одном из цехов металлургического комбината случился пожар, из-за которого пострадали два человека. Об этом сообщает так называемая ... подробнее →
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