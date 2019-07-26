В Луганской области исполнят концерт, который последние 200 лет считался потерянным. Оркестр проекта «Музыка и диалог», который сыграет его, состоит из украинских и зарубежных музыкантов. ... подробнее →

В Минрегионе разработан законопроект, согласно которому отселение людей из «хрущевки» в новое жилье будет осуществляться в том же административном округе. Об этом в интервью РБК ... подробнее →

В Украине поэтапно вводится новый пенсионный возраст. Пенсионный фонд Украины подготовил информацию о наиболее важных вопросах украинцев относительно выхода мужчин и женщин на пенсию. Данные были ... подробнее →

Делегация США во главе со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером 26 июля побывала в зоне проведения Операции Объединенных сил. О визите Волкера на Донбасс рассказала в Facebook пресс-служба штаба ... подробнее →

Власти Луганщины сделали заявление по ажиотажу на КПП «Станица Луганская» 26.07.2019 20:37 Члены НВФ ОРЛО распространяют ложные слухи о том, что в ближайшие дни будет закрыт мост в Станице Луганской и не будет работать КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, пишет ... подробнее →