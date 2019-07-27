Волонтеры благотворительного фонда «Повернись живим» поделились свежими кадрами позиций НВФ, сделанным при помощи беспилотника. Ролик был опубликован странице организации в Facebook ... подробнее →

Накануне прихода последнего летнего месяца астрологи предлагают ознакомиться со своими советами и рекомендациями по планированию финансов для каждого знака Зодиака, пишет Диалог.UA . Близнецы ... подробнее →

Сегодня, 27 июля, около 15.00 в Мариуполе на пересечении по. Металлургов и бул. Шевченко произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы аварии, пишет 0629. Здесь столкнулись иномарка и трамвай. К ... подробнее →

Во временно оккупированном Докучаевске из стрелкового оружия калибра 7,62 мм обстреляно здание магазина на улице Ленина. Учитывая, что дальность стрельбы из такого оружия не велика, есть основания ... подробнее →

Служба безопасности Украины заблокировала противозаконный автобусный рейс из ОРДЛО в Одессу, который проходил через в Росиийскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ... подробнее →

Украинские граждане, которые поддерживали все эти годы сближение Украины с ЕС и НАТО рано опустили руки и огорчились, рассуждая о том, что теперь этот процесс будет заморожен. Действительно, ... подробнее →

В субботу, 27 июля, киевская школьница обнаружила страшную находку. На столичных Осокорках, 103-й Садовой линии на берегу Днепра лежал труп. Тело женщины частично находилось в воде, сообщает ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля в Одессе посетил новый концерт своего детища - "Лиги смеха". На шоу было полно острой политической сатиры, однако не о Зеленском, а о его предшественнике ... подробнее →