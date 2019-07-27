В Докучаевске из стрелкового оружия обстреляли магазин27.07.2019 22:38
Во временно оккупированном Докучаевске из стрелкового оружия калибра 7,62 мм обстреляно здание магазина на улице Ленина. Учитывая, что дальность стрельбы из такого оружия не велика, есть основания ... подробнее →
В Мариуполе иномарка столкнулась с трамваем27.07.2019 22:18
Сегодня, 27 июля, около 15.00 в Мариуполе на пересечении по. Металлургов и бул. Шевченко произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы аварии, пишет 0629. Здесь столкнулись иномарка и трамвай. К ... подробнее →
Финансовый гороскоп на август для всех знаков Зодиака: кому стоит приберечь финансы, а у кого неожиданная удача27.07.2019 21:54
Накануне прихода последнего летнего месяца астрологи предлагают ознакомиться со своими советами и рекомендациями по планированию финансов для каждого знака Зодиака, пишет Диалог.UA . Близнецы ... подробнее →
«Лес привезли. Копают позицию…»: опубликованы свежие кадры укреплений НВФ27.07.2019 21:29
Волонтеры благотворительного фонда «Повернись живим» поделились свежими кадрами позиций НВФ, сделанным при помощи беспилотника. Ролик был опубликован странице организации в Facebook ... подробнее →
Как "Лига смеха" в Одессе "мочила" Порошенко на "потеху" Зеленскому. ВИДЕО27.07.2019 21:10
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля в Одессе посетил новый концерт своего детища - "Лиги смеха". На шоу было полно острой политической сатиры, однако не о Зеленском, а о его предшественнике ... подробнее →
Девочка нашла труп на берегу Днепра в Киеве. ВИДЕО27.07.2019 20:52
В субботу, 27 июля, киевская школьница обнаружила страшную находку. На столичных Осокорках, 103-й Садовой линии на берегу Днепра лежал труп. Тело женщины частично находилось в воде, сообщает ... подробнее →
Европейцы готовы давать деньги Украине, поставили Зеленскому только одно условие27.07.2019 20:35
Украинские граждане, которые поддерживали все эти годы сближение Украины с ЕС и НАТО рано опустили руки и огорчились, рассуждая о том, что теперь этот процесс будет заморожен. Действительно, ... подробнее →
СБУ заблокировала незаконный автобусный рейс «ОРДЛО - Россия - Одесса»27.07.2019 20:11
Служба безопасности Украины заблокировала противозаконный автобусный рейс из ОРДЛО в Одессу, который проходил через в Росиийскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ... подробнее →
Полная оккупация Азовского моря: туристы показали, почему не стоит ехать в Кирилловку. ВИДЕО27.07.2019 19:51
Поток туристов и отпускников в курортную Кирилловку резко упал из-за нашествия медуз. Задержатся корнероты на пляжах Азовского моря до конца лета, поэтому, планируя отдых в этом регионе, следует ... подробнее →
Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям27.07.2019 19:32
Недавно народные депутаты поддержали законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за езду без ремня безопасности в 10 раз. А также сделают шаг для защиты льготных категорий украинцев, ... подробнее →
Вот что мы теряем, когда умирают наши отцы27.07.2019 19:13
Смерть отца — одно из самых тяжёлых событий в жизни человека. И неважно, сколько вам лет и какие у вас с ним были отношения. Даже далёкий и отсутствующий отец оставляет после себя глубокую ... подробнее →
Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"27.07.2019 18:55
После подсчета всех голосов лидер политической силы «Батькивщина», Юлия Тимошенко поздравила Владимира Зеленского, и его партию «Слуга народа» с победой на досрочных выборах в ... подробнее →
"Я их на коленях умолял 8 лет назад", - Бабченко не сдержал эмоций из-за разгона протеста в Москве27.07.2019 18:30
Российский журналист Аркадий Бабченко неоднозначно высказался о протестах против тоталитарного режима Владимира Путина в Москве, где люди протестуют против недопуска на выборы оппозиционеров, пишет ... подробнее →
Боевики «ДНР» минируют дорогу недалеко от своего блокпоста в н.п. Оленовка27.07.2019 18:13
Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами дорогу вблизи от своего блокпоста во временно оккупированном н.п. Оленовка. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Украинцы подписывают петицию Зеленскому о возобновлении авиасообщения с РФ27.07.2019 17:49
Граждане Украины активно подписывают петицию, которая размещена на сайте президента о возобновлении авиасообщения с Россией. Автором петиции стала Виктория Темченко, передает donpress.com . ... подробнее →
Польша выдала России украинца, обвиняемого в убийстве сотрудника МВД: все подробности. ВИДЕО27.07.2019 17:32
В пятницу, 26 июля, гражданин Украины Юрий Гуйва, обвиняемый в убийстве гендиректора ремонтно-строительного управления МВД РФ, был экстрадирован в Россию из Польши. Об этом сообщает ... подробнее →
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