В Докучаевске из стрелкового оружия обстреляли магазин

27.07.2019 22:38

Во временно оккупированном Докучаевске из стрелкового оружия калибра 7,62 мм обстреляно здание магазина на улице Ленина. Учитывая, что дальность стрельбы из такого оружия не велика, есть основания ... подробнее →

В Мариуполе иномарка столкнулась с трамваем

27.07.2019 22:18

Сегодня, 27 июля, около 15.00 в Мариуполе на пересечении по. Металлургов и бул. Шевченко произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы аварии, пишет 0629. Здесь столкнулись иномарка и трамвай. К ... подробнее →

Финансовый гороскоп на август для всех знаков Зодиака: кому стоит приберечь финансы, а у кого неожиданная удача

27.07.2019 21:54

Накануне прихода последнего летнего месяца астрологи предлагают ознакомиться со своими советами и рекомендациями по планированию финансов для каждого знака Зодиака, пишет Диалог.UA . Близнецы ... подробнее →

«Лес привезли. Копают позицию…»: опубликованы свежие кадры укреплений НВФ

27.07.2019 21:29

Волонтеры благотворительного фонда «Повернись живим» поделились свежими кадрами позиций НВФ, сделанным при помощи беспилотника. Ролик был опубликован странице организации в Facebook ... подробнее →

Как "Лига смеха" в Одессе "мочила" Порошенко на "потеху" Зеленскому. ВИДЕО

27.07.2019 21:10

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля в Одессе посетил новый концерт своего детища - "Лиги смеха". На шоу было полно острой политической сатиры, однако не о Зеленском, а о его предшественнике ... подробнее →

Девочка нашла труп на берегу Днепра в Киеве. ВИДЕО

27.07.2019 20:52

В субботу, 27 июля, киевская школьница обнаружила страшную находку. На столичных Осокорках, 103-й Садовой линии на берегу Днепра лежал труп. Тело женщины частично находилось в воде, сообщает ... подробнее →

Европейцы готовы давать деньги Украине, поставили Зеленскому только одно условие

27.07.2019 20:35

Украинские граждане, которые поддерживали все эти годы сближение Украины с ЕС и НАТО рано опустили руки и огорчились, рассуждая о том, что теперь этот процесс будет заморожен. Действительно, ... подробнее →

СБУ заблокировала незаконный автобусный рейс «ОРДЛО - Россия - Одесса»

27.07.2019 20:11

Служба безопасности Украины заблокировала противозаконный автобусный рейс из ОРДЛО в Одессу, который проходил через в Росиийскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ... подробнее →

Полная оккупация Азовского моря: туристы показали, почему не стоит ехать в Кирилловку. ВИДЕО

27.07.2019 19:51

Поток туристов и отпускников в курортную Кирилловку резко упал из-за нашествия медуз. Задержатся корнероты на пляжах Азовского моря до конца лета, поэтому, планируя отдых в этом регионе, следует ... подробнее →

Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям

27.07.2019 19:32

Недавно народные депутаты поддержали законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за езду без ремня безопасности в 10 раз. А также сделают шаг для защиты льготных категорий украинцев, ... подробнее →

Вот что мы теряем, когда умирают наши отцы

27.07.2019 19:13

Смерть отца — одно из самых тяжёлых событий в жизни человека. И неважно, сколько вам лет и какие у вас с ним были отношения. Даже далёкий и отсутствующий отец оставляет после себя глубокую ... подробнее →

Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"

27.07.2019 18:55

После подсчета всех голосов лидер политической силы «Батькивщина», Юлия Тимошенко поздравила Владимира Зеленского, и его партию «Слуга народа» с победой на досрочных выборах в ... подробнее →

"Я их на коленях умолял 8 лет назад", - Бабченко не сдержал эмоций из-за разгона протеста в Москве

27.07.2019 18:30

Российский журналист Аркадий Бабченко неоднозначно высказался о протестах против тоталитарного режима Владимира Путина в Москве, где люди протестуют против недопуска на выборы оппозиционеров, пишет ... подробнее →

Боевики «ДНР» минируют дорогу недалеко от своего блокпоста в н.п. Оленовка

27.07.2019 18:13

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами дорогу вблизи от своего блокпоста во временно оккупированном н.п. Оленовка. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Украинцы подписывают петицию Зеленскому о возобновлении авиасообщения с РФ

27.07.2019 17:49

Граждане Украины активно подписывают петицию, которая размещена на сайте президента о возобновлении авиасообщения с Россией. Автором петиции стала Виктория Темченко, передает donpress.com . ... подробнее →

Польша выдала России украинца, обвиняемого в убийстве сотрудника МВД: все подробности. ВИДЕО

27.07.2019 17:32

В пятницу, 26 июля, гражданин Украины Юрий Гуйва, обвиняемый в убийстве гендиректора ремонтно-строительного управления МВД РФ, был экстрадирован в Россию из Польши. Об этом сообщает ... подробнее →

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