Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма28.07.2019 22:39
В оккупированном Крыму море возле известного мыса Фиолент покрылось нечистотами и жирной субстанцией белого цвета: местные жители обвиняют в этом построенные рядом многоэтажки без стандартной ... подробнее →
На Донетчине прошли учения военных медиков. ВИДЕО28.07.2019 22:19
В Донецкой области в зоне ООС прошли масштабные учения с развертыванием передовой хирургической группы в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Дожди с похолоданием и резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю28.07.2019 21:59
Июльский зной, который пришел в Украину перед выходными,продержится еще до понедельника. Вслед за ним придут грозовые дожди, а уже со среды температура воздуха снова понизится. При этом местами ночью ... подробнее →
Оккупационные «власти ЛДНР» заставляют людей получать «паспорта РФ»28.07.2019 21:41
Оккупационные «власти» «ДНР» и «ЛНР» заставляют жителей временно оккупированных территорий Донбасса получать «паспорта РФ». Вот что узнали « ... подробнее →
10 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь, если выйти за них замуж28.07.2019 21:20
Выходить замуж нужно за того человека, с кем хотите счастливо прожить всю свою жизнь. Но иногда люди, которых мы приближаем, оказываются не такими, как мы думали, пишет from-ua . Если вы не ... подробнее →
В районе н.п. Никишино мужчина подорвался на противотанковой мине28.07.2019 20:58
На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют дороги противотанковыми минами. В результате от взрывов страдают мирные жители. ... подробнее →
В многоэтажке в Мариуполе прогремел взрыв28.07.2019 20:43
Вчера, 27 июля в Центральном районе в однокомнатной квартире на 6-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Ф. Орлика взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой ... подробнее →
В ОРДО назвали лучший ресторан «республики»28.07.2019 20:22
Так называемый «минпромторг ДНР» сообщил, что победителем конкурса «лучший ресторан ДНР» стал «Paradise». Об этом сообщили подконтрольные ОРДО СМИ, передает ... подробнее →
Будет ракетная война: в НАТО сделали громкое заявление о военном договоре28.07.2019 19:55
В НАТО не видят "никаких признаков", что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД, и странам-членам НАТО стоит готовиться к прекращению действия Договора о ракетах ... подробнее →
В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку28.07.2019 19:41
В четверг, 25 июля, в столице Германии, Берлине, была убита гражданка Украины, 25-летняя Наталья Михайлюк. Об этом сообщили в Facebook коллеги Натальи по кинологическому клубу, передает ... подробнее →
Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети28.07.2019 19:19
Украинский президент Владимир Зеленский стал жертвой очередного конфуза и "переименовал" Днепропетровскую область. В социальной сети Facebook Зеленский прокомментировал скандал вокруг начальника ... подробнее →
Вот с какими девушками хотели бы встречаться мужчины разных знаков Зодиака28.07.2019 19:06
Все мы ищем вечную любовь! И вот какая женщина подходит каждому знаку Зодиака, пишет lifter. 1. Овен (21 марта - 19 апреля). Мужчина-Овен, вероятно, захочет встречаться с девушкой-Стрельцом. У ... подробнее →
ВСУ ликвидировали под Горловкой предателя "Клина": опасный боевик стал "грузом 200"28.07.2019 18:50
Под Горловкой еще 18 апреля был ликвидирован террорист "ДНР" по кличке "Клин". О смерти наемника раскопал информацию известный Twitter-блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA". Террорист "ДНР" ... подробнее →
Саакашвили собрался вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов"28.07.2019 18:30
Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор, а ныне - лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили озвучил свои планы на возвращение в Одессу. "На следующей неделе переезжаю в Одессу. ... подробнее →
«Руины готовы к съемкам фильма по мотивам Кинга»: горловчанин показал один из спальных районов Горловки. ВИДЕО28.07.2019 18:08
Житель неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области известный, как Михаил Светлов на своем Ютуб канале опубликовал видеообзор одного из спальных районов города — 88 квартала. По его ... подробнее →
Премьер России Медведев прибыл в оккупированный Крым: МИД Украины выразило протест28.07.2019 17:48
В оккупированный Россией Крым прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. В связи с этим МИД Украины выразило протест. Такую информацию сообщили в пресс-службе министерства, передает ... подробнее →
- Круче и ярче: Организаторы MRPL City-2019 рассказали об изюминках музыкального фестиваля21:19
- Правозащитники: «На КПП "ДНР" задержали гражданку Украины»21:02
- Главари «ДНР» считают, что жителям «республики» не хватает «культурных площадок»20:41
- В центре Донецка столкнулись легковушки: опубликованы фото ДТП20:19
- Боевики «ДНР» чтобы скрыть факты, не хотят показывать наблюдателям СММ ОБСЕ места обстрелов18:10
- Главари ОРЛО надеются на конфедерацию с Украиной17:52
- Боевики «ДНР» понесли серьезные потери17:12
- «Пуля прошла по касательной»: волонтеры показали ужасные последствия обстрела позиций ВСУ16:53
- В электронную очередь за паспортами РФ и «ДНР» стали 52 000 жителей ОРДО16:09
- "Рука раздроблена, пуля прошла по касательной", - снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ возле Желобка15:54
- 3,2 млн украинцев трудоспособного возраста на заработках за границей22:40
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день22:19
- Не женщина, а мегера: топ-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандала22:05
- Путин запустил остановленный газопровод "Северный поток": что произошло21:41
- Круче и ярче: Организаторы MRPL City-2019 рассказали об изюминках музыкального фестиваля21:19
- Правозащитники: «На КПП "ДНР" задержали гражданку Украины»21:02
- Главари «ДНР» считают, что жителям «республики» не хватает «культурных площадок»20:41
- В центре Донецка столкнулись легковушки: опубликованы фото ДТП20:19
- «Я вам могу открыть тайну». Меркель показали сериал «Слуга народа»19:58
- Боец Нацгвардии выстрелил себе в голову в здании суда в Одессе19:42
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день22:19
- Не женщина, а мегера: топ-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандала22:05
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?16:12
- Вперше в історії у складі ВРади буде 76% нових облич16:06
- Названы риски секса для пожилых пар13:50
- Вскрылись подробности разграбления страны: у Зеленского сделали важное заявление13:34
- Приметы на 29 июля: что нельзя делать или Почему с этого дня замолкают птицы11:27
- Так карты легли: астрологи назвали вечных невест по знаку Зодиака10:47
- Амнистия раздора: Эксперты оценили проблемы одного из пунктов «Минска-2»10:28
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма