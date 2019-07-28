Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма

28.07.2019 22:39

В оккупированном Крыму море возле известного мыса Фиолент покрылось нечистотами и жирной субстанцией белого цвета: местные жители обвиняют в этом построенные рядом многоэтажки без стандартной ... подробнее →

На Донетчине прошли учения военных медиков. ВИДЕО

28.07.2019 22:19

В Донецкой области в зоне ООС прошли масштабные учения с развертыванием передовой хирургической группы в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Дожди с похолоданием и резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю

28.07.2019 21:59

Июльский зной, который пришел в Украину перед выходными,продержится еще до понедельника. Вслед за ним придут грозовые дожди, а уже со среды температура воздуха снова понизится. При этом местами ночью ... подробнее →

Оккупационные «власти ЛДНР» заставляют людей получать «паспорта РФ»

28.07.2019 21:41

Оккупационные «власти» «ДНР» и «ЛНР» заставляют жителей временно оккупированных территорий Донбасса получать «паспорта РФ». Вот что узнали « ... подробнее →

10 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь, если выйти за них замуж

28.07.2019 21:20

Выходить замуж нужно за того человека, с кем хотите счастливо прожить всю свою жизнь. Но иногда люди, которых мы приближаем, оказываются не такими, как мы думали, пишет from-ua . Если вы не ... подробнее →

В районе н.п. Никишино мужчина подорвался на противотанковой мине

28.07.2019 20:58

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют дороги противотанковыми минами. В результате от взрывов страдают мирные жители. ... подробнее →

В многоэтажке в Мариуполе прогремел взрыв

28.07.2019 20:43

Вчера, 27 июля в Центральном районе в однокомнатной квартире на 6-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Ф. Орлика взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой ... подробнее →

В ОРДО назвали лучший ресторан «республики»

28.07.2019 20:22

Так называемый «минпромторг ДНР» сообщил, что победителем конкурса «лучший ресторан ДНР» стал «Paradise». Об этом сообщили подконтрольные ОРДО СМИ, передает ... подробнее →

Будет ракетная война: в НАТО сделали громкое заявление о военном договоре

28.07.2019 19:55

В НАТО не видят "никаких признаков", что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД, и странам-членам НАТО стоит готовиться к прекращению действия Договора о ракетах ... подробнее →

В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку

28.07.2019 19:41

В четверг, 25 июля, в столице Германии, Берлине, была убита гражданка Украины, 25-летняя Наталья Михайлюк. Об этом сообщили в Facebook коллеги Натальи по кинологическому клубу, передает ... подробнее →

Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети

28.07.2019 19:19

Украинский президент Владимир Зеленский стал жертвой очередного конфуза и "переименовал" Днепропетровскую область. В социальной сети Facebook Зеленский прокомментировал скандал вокруг начальника ... подробнее →

Вот с какими девушками хотели бы встречаться мужчины разных знаков Зодиака

28.07.2019 19:06

Все мы ищем вечную любовь! И вот какая женщина подходит каждому знаку Зодиака, пишет lifter. 1. Овен (21 марта - 19 апреля). Мужчина-Овен, вероятно, захочет встречаться с девушкой-Стрельцом. У ... подробнее →

ВСУ ликвидировали под Горловкой предателя "Клина": опасный боевик стал "грузом 200"

28.07.2019 18:50

Под Горловкой еще 18 апреля был ликвидирован террорист "ДНР" по кличке "Клин". О смерти наемника раскопал информацию известный Twitter-блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA". Террорист "ДНР" ... подробнее →

Саакашвили собрался вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов"

28.07.2019 18:30

Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор, а ныне - лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили озвучил свои планы на возвращение в Одессу. "На следующей неделе переезжаю в Одессу. ... подробнее →

«Руины готовы к съемкам фильма по мотивам Кинга»: горловчанин показал один из спальных районов Горловки. ВИДЕО

28.07.2019 18:08

Житель неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области известный, как Михаил Светлов на своем Ютуб канале опубликовал видеообзор одного из спальных районов города — 88 квартала. По его ... подробнее →

Премьер России Медведев прибыл в оккупированный Крым: МИД Украины выразило протест

28.07.2019 17:48

В оккупированный Россией Крым прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. В связи с этим МИД Украины выразило протест. Такую информацию сообщили в пресс-службе министерства, передает ... подробнее →

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