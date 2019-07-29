Россия запустила газовую магистраль "Северный поток", который ранее был остановлен. РФ запустила газопровод Путина "Северный поток", который ранее не функционировал по техническим причинам. ... подробнее →

Ссоры и недопонимания изрядно портят жизнь, но их можно избежать, зная сущность человека. Финалист «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал нам, как найти верный ключ к самым ... подробнее →

Как выяснилось, ежедневное потребление синеньких благоприятно влияет на состояние здоровья. Что стоит знать об этом овоще, сообщает from-ua. Баклажаны содержат минимум калорий, поэтому являются ... подробнее →

3,2 млн (18%) украинцев трудоспособного возраста находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины за июль 2019 года, ... подробнее →

Правозащитники: «На КПП "ДНР" задержали гражданку Украины» 29.07.2019 21:02 На неподконтрольной Украине территории Донецкой области на блокпосту членов НВФ была схвачена гражданка Украины. Об этом на своей странице в соцсети сообщает «Восточная правозащитная ... подробнее →